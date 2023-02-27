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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

Ersun Yanal Alanyaspor'da

27 Şubat 2023, Pazartesi 19:30
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenledi.

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yollarını ayırdıkları Farioli ve ekibine Alanyaspor'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Farioli her zaman bizim gönlümüzde, kalbimizde olacak, her zaman burada bizim kardeşimiz gibidir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah ilk çalıştığı takımın maçına da gitme sözü verdik." diye konuştu.

Turuncu-yeşilli ekibin Farioli yönetiminde güzel dönemler geçirdiğini aktaran Çavuşoğlu, İtalyan teknik adamın çalışkanlığı ve vizyonuyla daha çok başarılar elde edeceğine inandığını kaydetti.

Diğer taraftan teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bugün itibarıyla Alanyaspor'u Ersun Yanal ve ekibinin çalıştıracağını belirtti.

İki teknik adamın törende bir arada yer almasıyla güzel bir atmosferin oluştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Örnek olacak bir atmosfer. Ersun hocama da hayırlı, uğurlu olsun. Hocam hoş geldin aramıza. İnşallah Alanyaspor'umuzda birlik ve beraberlik içerisinde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farioli: Futbolun doğasında vedalar var

Alanyaspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Francesco Farioli, turuncu-yeşilli kulübe veda ederken bir parçasını da geride bıraktığını dile getirerek, "Futbolun doğasında vedalar var, biz bunu kulüple görüştük. En normal şekilde, en olağan şekilde nasıl yapabiliriz diye ortak bir noktaya vardık. Alanyaspor, benim için önemli bir yer. Türkiye'ye ilk geldiğimde göreve burada başlamıştım. Burası benim için farklı bir camia." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal'a yeni görevinde başarılar dileyen Farioli, törende onunla bir arada bulunmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Yanal'la rakip oldukları maçlarda aralarında güzel bir enerjinin oluştuğuna değinen Farioli, şöyle konuştu:

"Hem insani açıdan hem futbola bakış açımızla alakalı gerçekten çok güzel enerji alışverişinde bulunmuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda hocama hoş geldiniz diyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Türkiye'ye ilk geldiğimde bana inandı, güvendi. Buranın kapılarını açtı. Dediğim gibi bir parçamı burada bırakıyorum. Alanyaspor'un her zaman benim kalbimde farklı bir yeri olacak. Güzel şekilde hatırlayıp her zaman destekleyeceğim."

Yanal: Alanyaspor yolculuğumuza Farioli'nin bıraktığı yerden devam edeceğiz

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal ise bugün burada çok mutlu bir tablonun oluştuğunu ifade etti.

"Belki de burada bir ilk yaşanıyor." diyen Yanal, şunları kaydetti:

"Sayın Farioli ve ben, başkanımızla aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Bu pozitif gelişimlerin ülke futboluna çok şey katacağını düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor'un Türk futboluna katkılarda bulunduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak Farioli'nin de Türk futboluna gelip, hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Farioli 32-33'lü yaşların başında hayal gücü ve cesaretiyle geçtiği futbolun başında önemli başarılar elde etti. Alanyaspor'daki bu görevi devralırken onun bıraktığı olumlu izler hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bunun sorumluluğuyla hepimiz heyecanlı bir başlangıç için hazırız. Alanyaspor yolculuğumuza Farioli'nin bıraktığı yerden devam edeceğiz."

Alanyaspor'da ihtiyaçlar doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için çalışacaklarını belirten Yanal, "Takıma pozitif değerler ve katkılar sağlamak zorundayız. Tüketim değil, üretim yapmak zorundayız. Bugün bir puanın çok önemi var ama bir futbolcunun da çok önemi var. Burada hep birlikte Alanyaspor'un kalkınması için, Türk futbolunun gelişmesi için gerekli olan birlikteliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

AA

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