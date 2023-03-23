Eski Futbolcu Mehmet Adalıoğlu: Said Nursi Hazretlerinin sözü beni çok etkiledi

Arkadaşlarının arasında “Adalı” olarak anılan eski futbolcı Mehmet Adalıoğlu, Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırdı.

Salih SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

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Mehmet Adalıoğlu kimdir?

29 Kasım 1951 tarihinde İzmir’in Bornova İlçesinde dünyaya geldim. İlkokulu Bornova Merkezde bulunan KARS İLKÖĞRETİM OKULUNDA okudum. Orta okulu Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulunda, liseyi de İzmir Ticaret Lisesinde tamamladım. Emekliyim. Allah iyi günlerini göstersin, iki kız bir erkek evladım var.

FUTBOLA BAŞLIYOR

Futbol hayatınız nasıl başladı?

Futbola meraklı olduğum için kendimi geliştirerek önce 1966 ve 1967 yıllarında Bornova YÜKSELSPOR’da, daha sonra 1968 ve 1969 yıllarında İZMİR DEMİRSPOR KULÜBÜNDE oynadım. Zaman içinde kendimi kabul ettirerek, bir ara GÖZTEPE KULÜBÜNE de geçtim.

Sonraki yıllarda spor hayatıma 1971 - 1972 yıllarında BURHANİYE SPOR, 1972 - 1973 yıllarında KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜNDE devam ettim. Oradan da YEŞİLOVA KULÜBÜNE geçerek 1974 - 1975 yıllarında bu takımda futbol hayatımı sürdürdüm.

ASKERE GİDİYOR

Askerde de futbol hayatınız devam etti mi?

1977 yılında askere gittim. Ankara Etimesgut tank taburunda acemiliğimi tamamladım. Oradan Erzurum keşif bölüğüne, oradan da Malatya seyyar jandarma komando bölüğüne geçtim. Buradan tezkere alarak terhis oldum. Orduda askerliğini yaparken de şanlı ordumuzun Ordu Takımında futbol oynamaya devam ettim. Askerden sonra 1979 senesinde Bornova Belediyesi elektrik bölümünde işe başladım. Bu tarihlerde de BORNOVA SPOR’da 3. ligde oynadım.

JÜBİLE YAPIYOR

Futbola ne zaman veda ettiniz?

1984 yılına gelince çok sevdiğim futbolu bırakmak mecburiyetinde kaldım. 1988 yılında da Bornova stadında İZMİR KARMASI ile BORNOVA SPOR KULÜBÜ arasında yapılan dostluk karşılaşması ile JÜBİLEMİ YAPTIM.

Jubileme teknik direktör Doğan Emültay ile Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncular da katıldılar. Güzel bir veda oldu.

RİSALE-İ NURLARI TANIDI

Risale-i Nur’ları ne zaman ve nasıl tanıdınız?

Risale-i Nurları o zaman Altay Spor kulübünde oynayan bir arkadaşım vasıtası ile tanımıştım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, “Milletimizin îmânını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya râzıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistân olur” demesi beni çok etkilemişti. Hayatını insanların imanını kurtarmak için feda etmiş birisini herkes tanımalı ve kitaplarını okumalı diye düşündüm. Son yıllarda en büyük zevkim, çok değer verdiğim kıymetli hocam Kadri beyle birlikte Risale-i Nur derslerine katılmaktır.

Yeni Asya Gazetesi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yeni Asya Gazetesini; her zaman her şartta dik duran, menfaati için doğrulardan şaşmayan ve en önemlisi de Risale-i Nurları Kur’an-ı Kerim’in orijinal açıklamaları olarak insanlara tanıtmaya devam eden bir gazete ve yayın organı olarak görüyorum.