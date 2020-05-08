Evinde 42 km maraton koştu

Sosyal izolasyon sebebiyle özellikle hareket gerektiren bazı aktiviteleri gerçekleştirmek eskisi kadar kolay olmazken, Aksa Akrilik CFO’su Erdinç Kazak, karantina şartları altında sıra dışı bir faaliyete imza attı.

Kazak, evinin 38 metrelik koridorunu tam 1110 tur koşarak 42 km’lik maraton koşusunu 5 saat 44 dakikada tamamladı ve bir ilki başardı. Kazak, “Maraton koşusu sırasında uzun bir yolcuktasınız ve limitlerinizi zorluyorsunuz.Bu yarışta koşarak gerek iş gerekse sosyal hayatta karşılaşılan zorlukların bir B planı ile aşılabileceğini çevreme göstermek istedim. Pandemi sürecinde ailemden aldığım destekle evdeki spor aktivitelerimi sürdüreceğim. Bu dönemin insanlar için en önemli artısı kendi kendine yetebilme ve her koşulda üretmeye ve çabalamaya devam etme alışkanlığının yayılmaya başlaması oldu” dedi. İstanbul – Yeni Asya

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