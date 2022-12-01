Fas, grup lideri olarak yoluna devam ediyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıktı.

Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşen Kanada karşısında baskılı başlayan Fas, bulduğu erken golle 1-0 öne geçti. 4. dakikada Kanada savunmasının kalecisine döndüğü pozisyonda En-Nesyri'nin presi etkili oldu ve Borjan'ın uzaklaştırmak istediği top Ziyech'in önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 15. dakikada Kanada önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ taraftan topu taşıyan Larin'in arka direğe ortasında müsait durumdaki Buchanan meşin yuvarlağa dokunamadı. 23. dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında, Hakimi'nin pasıyla ceza alanına giren En-Nesyri, kaleci Borjan'ın yanından topu filelere gönderdi: 0-2. Sevilla forması giyen 25 yaşındaki En-Nesyri, iki ayrı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk Faslı futbolcu olarak tarihe geçti. 40. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Larin'in yerden çıkardığı topu uzaklaştırmak isteyen Aguerd'in müdahalesinde, meşin yuvarlak kaleci Bounou'nun da çabasına rağmen ağlara gitti: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 71. dakikada sağdan kullanılan korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Hutchinson'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Johnston'ın yine kafayla kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Fas, F Grubu'nun lideri olarak son 16 turuna çıktı Binlerce taraftar kapıda bekledi 44 bin 400 kişilik Al Thumama Stadı'nın tamamına yakınını dolduran Faslı taraftarlar, milli takımlarına maç boyunca büyük destek verdi. Uzun saatler stat kapısında bekleyen binlerce Faslı taraftarın bir kısmı maçın başlamasının ardından içeri alındı. Fas'ın Dünya Kupası'nda son 16’ya yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Kanada karşısında 2-1’lik galibiyet alarak grubundan lider çıkması Faslı futbolseverleri sevince boğdu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor. Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini yaşadı. FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı. Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı. AA

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