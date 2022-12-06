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7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fas, İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi

06 Aralık 2022, Salı 21:44
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmada pas trafiğini kontrol eden İspanya; Torres, Olmo, Asensio üçlüsüyle rakip kalede etkili olamadı. Teknik direktör Luis Enrique, ikinci yarıda Morata-Williams ikilisiyle oyunu canlandırmak istese de skora yansımadı.

Hırvatistan ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayarak kupadaki sürprizlerden birini gerçekleştiren Fas da en az rakibi kadar bitirici oyuncu yokluğunu hissetti. Kuzey Afrika temsilcisi, Aguerdi ve Cheddira ile iki önemli pozisyondan yararlanamadı.

Mücadele boyunca Fas'ın 5 şutundan 3'ü kaleyi bulurken, İspanya 13'te 2 yaptı.

İspanya, 120+3. dakikada Sarabia ile gole çok yaklaştı. Sol taraftan arka direğe ortalanan topa bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Bono'yu geçen meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.

İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquets, üç atışı da gole çeviremedi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya aynı turda yine penaltılarla veda etti

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da da değişmedi.

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.

Fas, çeyrek finale kalan 4. Afrika ülkesi oldu

Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası'nda daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.

AA

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