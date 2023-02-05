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5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Fatih Karagümrük 7 maçtır yenilmiyor

05 Şubat 2023, Pazar 12:00
Ankaragücü deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarken, puanını da 26'ya yükseltti.

Andrea Pirlo yönetiminde üst üste çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonundan bu yana en uzun yenilmezlik serisini elde etti.

Trabzonspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan seri, Kayserispor deplasmanında 4-2'lik sonuçla devam etti. Konyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Pirlo'nun ekibi, Alanyaspor deplasmanından da 2-2'lik skorla döndü. Hafta içinde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük, dün Başkent'te Ankaragücü'nü 2-0 yenerek seriyi 7 maça çıkardı ve Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonundan bu yana en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

11 maç sonra gol yemedi

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligin en çok gol atan 3. takımı olan Fatih Karagümrük, rakip filelere 43 gol atarken, kalesinde ise 40 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, Ankaragücü maçında kalesini gole kapatırken, ligde de 11 maç aranın ardından bir mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Son olarak 15 Ekim 2022'de oynanan Hatayspor mücadelesinde sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, ardından çıktığı 11 maçta rakiplerinden gol yedi.

Volkan Demirel yönetiminde 6 maç kaybetmedi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldiği son 3 sezondaki en yüksek yenilmezlik serisini geçtiğimiz sezon Volkan Demirel yönetiminde yakalamıştı. Ligin 32 ile 37. haftaları arasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu süreçte Kasımpaşa’yı 3-2, Giresunspor’u 2-1, Konyaspor’u 2-1 ve Göztepe’yi de 3-1 mağlup etti. Trabzonspor ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1 puanla ayrılan Fatih Karagümrük'ün 6 maçlık serisini ligin son haftasında eski teknik direktörü Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Alanyaspor bozmuştu.

1959-60 sezonunda 8 maç kaybetmedi

Fatih Karagümrük'ün ligdeki en uzun yenilmezlik serisi 1959-60 sezonunda yaşandı. 1959-1963 yılları arasında 4 sezon Süper Lig'de mücadele eden İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamladı. 1959-60 sezonunda teknik direktörlüğünü Bülent Eken’in yaptığı takım, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor’u mağlup ederken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı. 1963'te küme düşen Fatih Karagümrük 1983-84 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselirken, aynı sezon ligi son sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşmüştü.

Diagne-Borini ikilisi ligde 24 gole imza attı

Fatih Karagümrük'ün bu sezonki en önemli isimleri Diagne-Borini ikilisi oldu. Ankaragücü deplasmanında da iki futbolcunun attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon iki oyuncusundan 24 gol katkısı aldı. Bu sezon ligde 20 maçta forma giyen İtalyan oyuncu Borini, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, Mbaye Diagne de 20 maçta 11 gol sevinci yaşadı. İki oyuncu, bu sezon takımlarının ligde attığı gollerin yüzde 55'ine imza attı.

AA

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