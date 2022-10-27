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27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak

27 Ekim 2022, Perşembe 17:00
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

Boey ve Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında

Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 17. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, rakibinin sahasında 17 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

AA

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