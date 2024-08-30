Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.

10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

64. dakikada Corendon Alanyasyor etkili geldi. Hadergjonaj'ın savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Cordova, Oosterwolde'yi geçip ceza sahası içinden aşırtma bir vuruş denedi ancak kalesini erken terk eden Livakovic gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor forvetine geçit vermeyen Livakovic bekletmeden uzun oynadı. Rakip savunmanın arkasına sarkan Tadic, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

67. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Christian son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Lopes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada En-Nesyri'nin kayarak pasında sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş ceza sahası önüne gelip plase bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Tadic açılışı yaptı

Fenerbahçe'nin Sırbistanlı tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk gollerini Alanyaspor filelerine attı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden olan ve tüm maçlarda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadıkları 8 resmi maçta şu ana dek 3 asist yapmıştı.

Tadic, bu sezon ilk golünü ise 43. dakikada Corendon Alanyaspor filelerine gönderdi. Tecrübeli oyuncu, takımının 2. golüne de 65. dakikada imza attı.

Dzeko gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon tüm maçlarında forma giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 8. resmi maçında 8 gole ulaştı.

Ligde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Dzeko, 73. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

Djiku tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 59. dakikasında kendini yere bırakan Djiku, sahada yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.

30 yaşındaki stoper, 61. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Fatih Tekke'ye karşı ligde Kadıköy'de ilk galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke'ye karşı sahasında ilk kez galip geldi.

Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekiplerle daha önce evinde 3 kez karşılaşmış ve tüm müsabakalar beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Fatih Tekke yönetimindeki Erciyesspor ile 1-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor ile 3-3 ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'yi misafir ettiği bir lig maçında ilk kez eli boş gönderdi.

Livakovic önce kurtardı sonra asist yaptı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Corendon Alanyaspor karşısında etkili bir performansa imza attı.

Kalesinde güven veren tecrübeli eldiven, 64. dakikada maç 1-0 iken karşı karşıya bir pozisyonu kurtardı. Atağın devamında uzun oynayan Livakovic, etkili pasıyla takım arkadaşı Dusan Tadic'i golle buluşturdu.

"Oyuncularımın bizim ceza sahasında bu cesareti göstermeleri çok önemliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke Tekke, oyunun iki bölümden oluştuğunu belirtti.

Risk alarak oyun kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Tekke, "Oyun bana göre 2 bölümden oluştu. İlk yarı 3-0 mağlup duruma düşmüş olsak buna kızmazdım. Risk alarak geriden oyun kurmaya çalışan bir takımdık. Kaptırdığımız toplarda gol yiyebilirdik. Ön alan baskısına başladık, kırdılar ve değiştirdik. Olumlu tarafı şu, oyuncularımın bizim ceza sahasında bu cesareti göstermeleri çok önemliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." diye konuştu.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"İkinci yarının başında her şey güzel giderken istediğimiz alanları, pozisyonları bulmaya başlamıştık. Ciddi pozisyonlar var gol olsa kenardan galip gelebilir miyiz diye düşünürken maç 2-0 oldu. Genel hatlarıyla takımımın oynamak istediği 1 hafta boyunca neyle karşılaşabilirizin analizini doğru yaptığımızı düşünüyorum. Başarılı olduk diyemem ama birkaç oyun şeklini oynamaya çalışan bir Alanya vardı."

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini dile getiren Tekke, "Biz oyunu çirkinleştirmeye ve ikinci topa oynayabilirdik ama bu tür ambiyanslarda karşılığını bulabileceğiniz bir şey değil. Benim ısrarım oynama üzerineydi. Performans olarak takımın yarısından çoğu çok iyi değildi. Fenerbahçe'ye burada yenilmek doğal bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da çalışmak isteyip istemeyeceğine yönelik soruya ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bir gün yuvaya dönmek ne zaman olur bilmiyorum. Şu an sıcak gündem bundan sonrasına bakacağız göreceğiz." cevabını vererek sözlerini tamamladı.

"Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dusan Tadic, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak "Bunun sizler için ve ülkeniz için ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorum." dedi.

Corendon Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyete imza attıklarının altını çizen tecrübeli futbolcu, "Özellikle ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. Yaptığımız şiddetli baskılarla fırsatlar oluşturduk. Bunlar gol olabilirdi ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık, rakibe de pozisyonlar verdik. Ama attığımız ikinci gol çok önemli ve değerliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da her zamanki gibi gösterdikleri harika destek için teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada Ajax'ta yaşadığı şampiyonluk sevincinin görüntülerini kullanmasının hatırlatılması üzerine konuşan Tadic, şöyle devam etti:

"Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası müthiş bir camia, inanılmaz taraftarlara sahibiz. Müthiş bir tarihi olan bir kulüpteyiz. Bunu sürekli hayal edip istiyoruz. Bu sebeple buradayız. Her maçta ve antrenmanda bunu göstermek istiyoruz. Umalım da bu zaferleri ve kupaları görelim. İsteğimiz bu yönde."

"Golde Sandro'ya, Dzeko'ya ve Livakovic'e haklarını teslim etmek lazım"

Corendon Alanyaspor karşısında 2 gol atan Tadic, buna karşın asist yapmayı daha çok sevdiğinin altını çizdi.

Takım arkadaşlarını sevindirmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Sırp futbolcu, "Gol atmak da güzel, asist yapmak da. Maça bağlı bir durum. Sonuç olarak en önemli konu Fenerbahçe'nin galibiyeti. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Gol attığımız zaman sevinç sırasında aramızda konuşmalar yapabiliyoruz. Yaptığımız yanlışları ya da küçük detayları konuşabiliyoruz. Maç içinde önemli durumlar gerçekleşiyor. Gol attığımız anlar, bir anlamda bizim bunları konuştuğumuz anlar oluyor." diye konuştu.

Livakovic'in ikinci golde yaptığı asistle ilgili de konuşan Tadic, şunları söyledi:

"Bunu sürekli çalışıyoruz antrenmanlarda. Teknik ekip de bize bu bilgileri sağlıyor. Kaleden oyun başlatma konusunda ve opsiyonlarla alakalı bizleri bilgilendiriyorlar. Bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle Livakovic'in hakkını teslim etmek gerekiyor. Dzeko da orada vücudunu iyi kullandı. Bir diğer iltifat da kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Rakip kalecilerle alakalı sürekli bize bilgiler veriyor. Maçtan önce rakip kalecinin öne çıkmayı çok sevdiğini söylemişti. O pozisyonda aşırtma yapabilirdim ya da kaleciyi geçebilirdim. Golde Sandro'ya, Dzeko'ya ve Livakovic'e haklarını teslim etmek lazım."

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Tadic, kendisini en çok heyecanlandıran rakibin Manchester United olduğunu belirterek "Sizlerin de iyi bildiği üzere Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Kendi evimizde onlarla karşılaşacak olmak gerçekten güzel olacak. Heyecanlı bir maç olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Onları yeniden görecek olmak, onlara karşı oynayacak olmak güzel bir şey. Zor bir kura ama biz Fenerbahçe'yiz, her şey için hazırız. Taraftarlarımız için de güzel eşleşmeler olacaktır, keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum"

Basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, çok fazla risk aldıklarını belirtti.

İlk yarıda güçlerini çok harcadıklarını ama bunun karşılığını alamadıklarını dile getiren Mourinho, "İlk yarıda çok benzin harcadık, ikinci yarıda aynı gücümüz yoktu. İlk yarıda inanılmaz baskı yaptık, topu çok önde kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz gerekiyordu. 2-3'ü atmamız gerekiyordu ama devreye 1-0 girince benzininiz yetmiyor. İkinci gol bizim için çok zor periyotta geldi ve ondan sonra maç zaten bitti. Bugün çok risk aldık. Djiku stoper değil orta saha gibi oynadı. Çok risk aldık ve bu risklerin maçı daha hızlı çözeceğini düşünüyordum ama böyle olmadı ilk yarı 1-0 bitti." diye konuştu.

Transferleri yönetimle birlikte yaptıklarını dile getiren Mourinho, şöyle devam etti:

"Bunlar benim, başkanın, Acun ya da Branco'nun oyuncuları değil. Bunlar Fenerbahçe'nin oyuncuları. Teknik söz bana ait ama sportif direktörümüzün de fikri var elbette ve bunu belirtiyor. Sonra işin sportif kısmı başlıyor. Başkanla aramızda iyi bir ilişki var. Şu anda sadece başkan hoca ilişkisi değil onun daha da ilerisine gidiyor ki böyle olması gerekiyor. Herhangi istemediğim bir oyuncu alınmadı. Bana çok saygı duyuyorlar. Eğer yönetimden talepte bulunuyor musunuz diyorsanız cevabı hayır. Mutluyum çok mutluyum. Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp onu satmak istemedi, hatta elinde tutabilmek için harika bir teklif yaptı. Ferdi kabul etse Avrupa'nın en çok kazanan beklerinden olacaktı ama gitmek istedi. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Oynadığı maçlardan anlamak mümkündü. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Zeki ve pragmatik bir karar verildi. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan ama kendisi zaten burada değildi. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum. Bir tane daha orta saha alma şansımız var mı demiştim ki şu anda bu tamamlanmadı. Bu olumlu sonuçlanırsa mutlu olacağım."

UEFA'ya liste vermeleri gerektiğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Kotamız azaldı. Kulüp altyapısı kotasını yazamayacağız. Ferdi'yi ve 3. kalecimizi burada kullanıyorduk. Bazı oyuncularımızın dışarda kalması gerekecek. İlerisi için bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yönetim iyi bir kadro kurabilmek için büyük efor sarf etti." değerlendirmesinde bulundu.

En Nesyri'nin harika bir oyuncu olduğunu aktaran Mourinho, "En Nesyri sakat geldi. Takıma geç katıldı, fit olmadan geldi. Takımımız taktiksel anlamda yoğun çalışmıştı. O gelmeden önce çalışmalarını sürdüren oyuncular ondan daha hazırdı. Kendisi yavaş yavaş geliyor. Takımda En Nesyri, Dzeko ve Cenk Tosun var. Bu anlamda çok güçlüyüz, bu da beni mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor"

Jose Mourinho, Türkiye'de sadece Galatasaray'ın kart görmediğini söyledi.

Bu sezon 50'den fazla maç oynamayı hedeflediklerini ve bu şartlarda her oyuncuya ihtiyaç duyacaklarını anlatan Mourinho, şunları kaydetti:

"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Öyle olunca takıma ve tüm oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içinde sakatlık ve kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor. Milli aralar olacak ve genelde oyuncular buralardan kötü döner. Bunları korumanın en iyi yolu rotasyondur. Ön bölgede Tadic, Dzeko ve Maximin ile maça başladık ama sonra İrfan Can, Nesyri ve Cenk oynadı. Bu çeşitliliklerimiz var ama orta sahada eksiklerimiz vardı. Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak."

Mourinho, maçın hakemi için ise "Hakem 30 yaşında ve gerçekten çok üst seviye, kendisini tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.