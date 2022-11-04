Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu'nu lider olarak tamamladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son hatasında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.

Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, oyunun hakimiyetini ele almasına karşın ilk 15 dakikalık bölümde pozisyon üretmekte zorlandı.

Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 23. dakikada genç oyuncusu Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, birkaç gol pozisyonundan yararlanamazken, 45+2. dakikada Arda Güler'in gol pasında Arao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Valencia ile 60. dakikada karşı karşıya durumda bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon şansı vermezken, 68. dakikada Dinamo Kiev, Zabarnyi'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.

Grubun diğer maçında ise Rennes sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalarak 12 puanla grubu 2. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kuralar 24 Şubat tarihinde çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Arda, Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamamasına karşın 2 gol kaydeden Arda, Avrupa'da ise 3. kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao'ya pasını veren isim oldu.

Arda, 64. dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor'a bıraktı.

Fenerbahçe grubunda 2'den az atmadı

Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

Sarı-lacivertliler, grubunda 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.

Arao'nun ilk golü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.

Taraftarlardan Jorge Jesus'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son anlarında Portekizli teknik adamın ismini haykırarak deneyimli teknik adama sevgi gösterisi gerçekleştirdi.

TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İlk yarı

5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

10. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında Osayi-Samuel'in ters vuruşunda ceza sahası içinde Buyalskiy topu önünde buldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

34. dakikada Dinamo Kiev savunmasının hatasında ceza sahası dışında kaleciden önce araya giren Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarı

53. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Vanat, kaleci Altay'dan sıyrıldı ancak topu ayağından açtı. Kaleci Altay'ın vuruş açısını kapattığı oyuncu, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

60. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yerden vuruşunda, Bushchan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza yayı sol çaprazından Lincoln Henrique'nin sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

84. dakikada Alioski'nin soldan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.