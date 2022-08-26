Fenerbahçe, Avrupa Ligi biletini rahat aldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkarsa da bir dakika sonra Martins'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 70. dakikada bir kez daha İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın 79. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, sahadan bu sonuçla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında, organize kullanılan köşe vuruşunda soldan sıfıra inen Alioski'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Peres'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in soluna çektikten sonra uzak mesafeden sert şutunda, savunmada Braunöder'e çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0

18. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta ön direkte iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, savunmada Ranftl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada savunmada Lemos'un hatasında topu önünde bulan Tabakovic'in penaltı noktasının solundan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada soldan çizgiye inen Rossi, ceza yayı içinde bulunan Crespo'yu gördü. Portekizli oyuncunun gelişine volesinde top yandan dışarı gitti.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres'in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

45. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan Fitz'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Martins'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarı

54. dakikada Osayi-Samuel'den aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

70. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1

79. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Presle topu rakibinden kapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası sol çaprazından sağına çekerek uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti.

İsmail Yüksek golle tanıştı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.

İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.

İrfan Can gollerle döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımına gollerle döndü.

Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de görev alırken, 44. dakikada takımının ikinci golüne imza attı.

Müsabakanın 70. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, ilk 11'e attığı 2 golle dönüş yaptı.

İrfan Can, 77. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.

Mert Hakan, Avrupa'ya golle başladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk Avrupa maçında golle tanıştı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk resmi maçına bu hafta ligde Adana Demirspor'a karşı çıkan Mert Hakan Yandaş, 30 dakika süre almıştı.

Austria Wien maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan, maça dahil olduktan 2 dakika sonra ilk golünü de atmayı başardı.

Arda'ya büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuları Arda Güler için sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin 3-1 öne geçmesinin ardından tribünlerden toplu halde "Arda Güler" sesleri yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcuyu 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna soktu. Bu sırada tribünler Arda'ya alkışlarla destek oldu.

Tribünlerde Jesus sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, Jorge Jesus lehine de tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde toplu bir şekilde deneyimli teknik adamları için tempo tuttu.

TFF gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien'i eleyerek grup aşamasına yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: "Taraftarlarımıza 2. yarı bir şov sunduğumuzu düşünüyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jesus, bir maçı daha güzel futbolla kazandıklarını dile getirdi.

Özellikle 2. yarı kalitelerini gösterdiklerini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Attığımız goller güzeldi. Taraftarlarımıza 2. yarı bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri daha iyi uyguluyorlar." dedi.

Hazırlık sürecinde 5 haftalık bir çalışma yaptıklarına dikkati çeken Jesus, "Bu süreçte pek çok oyuncu takıma sonradan katıldı. Oyuncular fikirlerimizi tanımaya başlıyor. Adım adım daha iyi olacağız. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz üzerine koymak ve her maç kazanmak için oynamak." diye konuştu.

"Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı"

Taraftarları mutlu etmek için çabaladıklarını aktaran Jesus, şöyle devam etti:

"Galip gelmeniz için gol atmanız lazım. Takımımız ofansif olarak çok güçlü. Taraftarların forvet beklentisi var ama forvetlerimiz performans artırdı ve takıma katkı sağlıyor. Üstelik Joshua King ve Pedro bugün oynamadı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak ilk hedeflerini tamamladıklarına dikkati çeken Jesus, "Bu kulüp Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde gruplarda olmayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin prestijini tekrar kazanması ve kulüpler sıralamasını yukarı çıkması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmaya gelmedim"

Fenerbahçe'ye taraftarların kendisini çok istediği için geldiğini hatırlatan Jesus, "Sosyal medyadan çok sayıda mesaj attılar ve beni ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmaya gelmedim. Burada, Portekiz'de kazandığımdan daha az kazanıyorum. Bu sevgiyi görmek beni işime daha çok aşık ediyor. Maç sırasında taraftarlarımızın bana desteğini anlamadım. Brezilya'da daha kolaydı çünkü benim dilim konuşuluyor ama onlara bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu hatırlatan Jesus, "Buraya Türkiye ligi şampiyonluğu için geldim. Avrupa'da şampiyonluk için gelmedim. Bu şimdilik zor bir hedef ama bu turnuvada mümkün olduğu kadar ileri gitmek istiyoruz. Her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyuncularıma bu mantaliteyi aşılamaya çalışıyorum ama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazen skoru kontrol etmeyi de bilmeniz gerekir. Bu da futbolun bir parçası." diye konuştu.

Jesus, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendikleri Dinamo Kiev'in de söz konusu organizasyona veda ederek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceğini hatırlatarak, "Dinamo Kiev ile eşleşme ihtimalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda hazırlanmamız için kısa süremiz vardı ve 2. maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: "Fenerbahçe galibiyeti hak etti, son derece güzel bir performans sergiledi"

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, sarı-lacivertlilerin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Schmid, sözlerine galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi kutlayarak başladı.

İlk golü kontraataktan yediklerini ve bunun morallerini bozduğunu vurgulayan Schmid, "Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ederim. Maça güzel başladık. Kontra ataktan çok kötü bir gol yedik ve moralimiz bozuldu. Fenerbahçe galibiyeti hak etti, son derece güzel bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Maçın 60 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'ye iyi direndiklerini anlatan Schmid, şunları kaydetti:

"Sonraki bölüm hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunu geride bırakıp yarın UEFA Konferans Ligi çekilişlerini bekleyeceğiz. Fenerbahçe, uluslararası zirve bir takım. Kişisel oyuncuları ve takım kadrosu olarak büyük başarılara sahip olmuş bir takım. Kendimizi Fenerbahçe ile ölçebileceğimizi zaten düşünmüyorduk ama kendimizi geliştirmemize etki etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ciddi bir rol alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe takımı ana karakterlerden olacak. Sistematik bir oyunları var. Fenerbahçe'nin büyük başarılara sahip olacağını düşünüyorum."