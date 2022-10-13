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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

13 Ekim 2022, Perşembe 23:00
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.

5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.

22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Altman ceza sahası içinde Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52. dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

60. dakikada Faraj'ın sağdan içeri gönderdiği topa Sanjurjo kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu dar açısına rağmen şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2

83. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci direk dibinden son anda kornere çeldi.

84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

90+6. dakikada İrfancan Kahveci'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

"Küçük detaylar maçın sonucu belirledi"

AEK Larnaca'nın Teknik Direktörü Luis Oltra, "Takımımın sahadaki performansı iyiydi fakat küçük detaylar maçın sonucu belirledi." dedi.

AEK Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oltra, iyi bir oyun çıkardıklarını ancak galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Oltra, "Takımımın sahadaki performansı iyiydi fakat küçük detaylar maçın sonucu belirledi."dedi.

Oyunun genel olarak dengede olduğunu kaydeden Oltra, bir kişi eksik olmalarına rağmen iyi bir takım karşısında oyuncularının beraberliği yakalamak için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Oltra, "Maçta galibiyete de yaklaştık ancak golü ararken ikinci golü kalemizde gördük." dedi.

Takımının yoğun tempodan dolayı yorgun olduğunu ancak ileride pres yapan ve kaliteli takıma karşı başa baş oynamayı başardıklarını belirten Oltra, taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti"

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk." dedi.

AEK Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk. Şimdi Rennes ile grup birinciliği için mücadele vereceğiz." dedi.

Galibiyet için takımını tebrik eden Jesus, taktik ve defansif anlamda çok kuvvetli olduklarını, ikinci yarıda daha fazla gol atabileceklerini kaydetti. Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu da yukarıya çıkartıyor. Bu sadece Fenerbahçe için önemli değil, Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa liginde yarışan diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Maç içinde yaptıklarını oyunun gidişatına göre belirlediklerini kaydeden Jesus, bunu maç öncesinde planlamadıklarını, bugünkü değişikliklerin önlerindeki lig maçını düşünerek de yaptıklarını kaydetti.

Jesus, maç sonunda futbolculara formalarını tribündeki taraftarlara vermesi için uyarmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıt verdi:

"İşin özünde taraftarlarımız ve onları mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Tahmin ediyorum ki buraya gelen seyircilerimiz Türkiye ve İstanbul'da yaşamıyorlar, kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Dolayısıyla kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile onlar için çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim.''

AEK Larnaca'nın sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine baskı kurduğunu ifade eden Jesus, Fenerbahçe olarak çok da zorlanmadıklarını, onların 2-2'lik skoru yakalamaktansa kendilerinin 3-1'i yakalama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

"Oyuncularımız her yerde taraftarlarımızın desteğini hissediyorlar"

Jesus, Fenerbahçeli futbolcuların yarısının yabancı olduğuna ve onların iki ülke arasındaki politik olayları bilmediklerini, bu durumun da oyuncular üzerinde etkili olmadığını, politika ile futbolu karıştırmadıklarını ifade etti.

Teknik Direktör Jesus, "Onların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Fenerbahçe taraftarları) bugün bizim için gösterdiği destek çok önemliydi. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizimle birlikteler. Oyuncularımız her yerde taraftarlarımızın desteğini hissediyorlar. Bugün de göstermiş oldukları destek bizim çok önemliydi. Ben de bu sebepten oyuncularımdan formalarını taraftarlara vermelerini istedim. Bize göstermiş oldukları sevgi ve desteğe karşılık vermek istedik." diye konuştu.

AA

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