Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 25. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla sağda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert ortasında, savunmada Burda meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı. Aynı dakikada Rossi'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karambolde Szalai'nin vuruşunda, top kaleciden sekti. Pozisyonun devamında Pedro'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı. 34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alioski'nin yerden köşeye sert şutunda, kaleci topu kornere çeldi. 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarı 64. dakikada Dinamo Kiev beraberlik golünü buldu. Soldan Buyalskiy'nin ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1. 72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında sağ taraftan Shepeliev'in ortasına ön direkte Buyalskiy'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi. 90. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasına altı pasın sağında iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top üst ağlarda kaldı. 90+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan uzun taç atışında penaltı noktası civarında Gustavo Henrique'den arkaya seken topu altıpasın solunda Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gustavo Henrique siftah yaptı Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. Batshuayi, golle başladı Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başlamıştı. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu. Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Mert Hakan yedek kulübesinde kart gördü Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde sarı kart gördü. Müsabakanın 73. dakikasında Dinamo Kiev'in kullandığı köşe vuruşu sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı. Lucescu'ya tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi. Maç boyunca Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu. AA

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