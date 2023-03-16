"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

16 Mart 2023, Perşembe 23:30
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile İspanya'nın Sevilla takımı arasındaki maç, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını ağırladı.

Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 5. dakikada, sağ kenardan Zajc'ın uzattığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Batshuayi'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası sağ çapraz önünde defanstan dönen topla buluşan Zajc'ın aşırdığı topu kaleci, kale çizgisi üstünde kontrol etti.

38. dakikada sağ çizgide topla buluşan Ferdi Kadığoğlu'nun içeri ortasında top Telles'in eline çarptı. Oyun devam ederken VAR'da kontrol edilen pozisyon için hakem izlemeye çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Michael Oliver, penaltı kararı verdi.

41. dakikada ev sahibi ekibin golü penaltı atışından geldi. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada King sol çizgiden topu ceza sahası içine gönderdi. Valencia'nın kontrol ettikten sonra vurduğu topu kaleci ayaklarıyla çeldi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

İkinci yarıda da ilk ciddi atak sarı-lacivertli ekipten geldi. 49. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Arda Güler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top az farkla auta yöneldi.

50. dakikada bu kez King tehlike oluşturdu. Arda Güler'in sağ çaprazdan pasında topu göğsüyle önüne alan King'in sağ ayagıyla vuruşunda top üstten auta gitti.

54. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası önünde buluştuğu topu sağına çeken Valencia, sert vurdu. Meşin yuvarlak sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

61. dakikada rakip tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasından dönen topla sol çaprazda buluşan Acuna'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla kornere gönderdi.

69. dakikada Fenerbahçe defansından çıkarılan topu sol çizgide önüne alan Valencia, ceza sahasına doğru topla kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleye yönelttiği şutta topu kaleci zorlukla çeldi.

87. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Mor, çalımlarla kat ederek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda defansa da çarpan top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

    Rapor var tedbir yok

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ramazan’da Aksa gönüllüleri

    Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

    Hukuk enkazından böyle çıkılır

    Bürokratlar da görüyor ki, hükümet gidici

    Bu nasıl devlet yönetimi?

    Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

    4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

    Depremden etkilenen çocuklara moral

    Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

    Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp durumda

    Fransızlar ülke genelinde sokağa indi

    Yâ Rab, bize merhamet et

    Başakşehir, Gent'e elendi

    AKP’liysen her şeyin geliyor

    Bugün ittifakımız daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı ibret almayacağız?
    Mikail YAPRAK

    Eğer bir iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karalamak marifet mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem enkazından gelen mesaj
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?
    İbrahim ERSOYLU

    Hilmi Uran’a yazılan mektup
    İbrahim Yasir Teğiş

    Yanlış anılar ve tebliğ metodu
    Genel

    Rapor var tedbir yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.