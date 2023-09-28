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29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4 golle geçti

28 Eylül 2023, Perşembe 22:30
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada kaleci Livakovic'in uzun vuruşunda Tadic'in kafa ile indirdiği topu, Dzeko ceza sahasında kontrol etti. Golcü oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

80. dakikada Fenerbahçe 4. golünü buldu. Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Batshuayi kafa ile topu indirdi. Szymanski yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, maçı 4-0 kazandı.

Djiku siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Szymanski atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 20'nci ve 80'inci dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.

İlk kez ligde evinde gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.

Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.

AA

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