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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

01 Nisan 2023, Cumartesi 11:10
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yükseliyor

 

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

Tek eksik Dele Alli

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ uyluk üst adalesinde yırtık ve kanama saptanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.

İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşti. 23 yaşındaki stoperin teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

5 futbolcunun ilk derbisi olacak

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla yarın ilk derbilerine çıkacak.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.

Muhtemel 11

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Valencia yetişti

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.

Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı.

Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.

Sınırda 8 isim

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.

AA

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