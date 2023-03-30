Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Halil Umut Meler'in

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Açıklamada, "Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi. Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle: 1 Nisan Cumartesi: 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen 16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar 20.30 Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan 2 Nisan Pazar: 13.30 Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: Arda Kardeşler 16.00 Giresunspor-Corendon Alanyaspor: Turgut Doman 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler 3 Nisan Pazartesi: 20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan AA

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