Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u eledi

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağda topla buluşan ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak çizgiye inen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Zajc'ın önüne yerden bıraktı. Sloven futbolunun gelişine şutunda top filelere gitti: 1-0.

26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Arda, ayakta alkışlandı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı.

17 yaşındaki yıldız oyuncu, 78 gün sonra takımıyla ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, rakibine şık bir çalım atarak pozisyonu hazırlayan isim olan Arda, Kadıköy'de uzun süre ayakta alkışlandı.

Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında alkışlanırken, golde sonra uzun süre lehine tezahürat yapıldı.

Arda, maçın 65. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

8 maça 11'de başlayan Zajc, her kulvarda gol attı

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da golle buluştu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve attığı 9 golle dikkati çeken 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre bakımından geçen senenin çok gerisinde kaldı.

Yeterince forma bulamamasına rağmen oynadığı maçlarda gol yollarında etkili bir görüntü sergileyen Zajc, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada gol atmayı başardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maça ilk 11'de başlayan ve Çaykur Rizespor'a karşı 12. dakikada takımını öne geçiren golü atan Zajc, ligde Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rennes'e karşı gol atmayı başarmıştı.

Samuel devam edemedi

Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tamamlayamadı.

Müsabakanın 79. dakikasında kendisini yere bırakan oyuncu, sahada tedavi edildi ve değişiklik kararı verildi.

Osayi-Samuel, maçın 81. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

Valencia yine attı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Ligde 15 golle gol krallığında zirvede bulunan Ekvadorlu santrfor, Avrupa'da da 2 gol bulmuştu.

Valencia, Çaykur Rizespor karşısında takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı ve tüm kulvarlarda bu sezon 18. golünü kaydetti.

Peres sahalara döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.

Avrupa'da 4, kupada 1, ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından Çaykur Rizespor müsabakasında forma giydi.

"Maçın sonunda istediğimizi aldık"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, hedefleri olan çeyrek finali elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, kupada final oynamayı hedeflediklerini belirtti.

Kazanmanın önemine değinen Jesus, "Hedefimiz olan çeyrek finali elde ettik. Burada final oynamak istiyoruz. Rakibimizin Adana Demirspor maçı bize önemli bir gösterge ve uyarıydı. Onları 4 golle elemişlerdi, rakibimizin değerini biliyorduk. Sonuna kadar savaştılar. Gol buldukları dakikada kalemizde pozisyonları yoktu. Kalemize gelen ilk top gol oldu. İlk yarıda oyunu erkenden çözebilirdik ama rakibimiz iyi savundu, daha fazla gole izin vermedi. 99 dakika savundu ve kontra atak ile duran toptan şans bulmayı denedi. Futbol bu, önemli olan golü bulmanız. Maçın sonunda istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı dışında oynadıkları diğer tüm müsabakalarda aynı performansı sergilediklerini aktaran Jesus, "Rakipler de bizi izliyor, iyi organize olabiliyorlar. Rakiplerin belli değeri var. Futbolu kendi başınıza oynamıyorsunuz. Bugünkü rakibimiz de defansif organizasyonda iyiydi. Teknik direktörleri yapması gerekeni biliyordu. Hiçbir takım tamamen rakibine üstünlük kuramaz. Rakiplerinde belli değeri var." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, transfere ilişkin soruya, "Transfer dönemleri geldiği zaman her takım belli ayarlamalar yapmak ister. Takımdan ayrılan ya da takıma katılanlar olabilir. Transfer dönemi açıldığında Samet'i (Akaydın) kadromuza kattık. Gelir gelmez oynamaya başladı ve iyi performans verdi. Tabii her oyuncu gibi geliştireceği şeyler var. Teknik ve fizik kapasitesi var. Transferde takım için en iyisini yapmaya çalışacağız. İsim konuşamam, biz de bilmiyoruz ama bu imkanımız var. Kafamızda transfer yapmayı düşüneceğimiz bir pozisyon daha var." yanıtını verdi.

Jesus, gol yollarındaki performanslarına ilişkin, "Batshuayi ve Valencia 30 gol attı. Ofansif anlamda güçlüyüz. İstisnalar dışında minimum 2 gol atıyoruz. Transfer döneminde iyileştirmeyi düşündüğümüz pozisyon daha çok savunma. Forvetlerin durumundan memnunum. Pedro sakatlık yaşadı, Serdar Dursun da çok süre almadı ama King, Valencia ve Batshuayi çok gol attı. Bugün de Valencia sonucu belirledi. Onun maçı okuma ve doğru anda gol atma özelliği var. Son bölümde gol atacağını hissediyordum. Bazı oyuncular gol atacağını maç içinde hissettirir. Valencia tam tersi. O hissiyatı vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Korkmaz: "Uzun süredir oynamayan oyuncuları oynattık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe karşısında takımının sergilediği futbolun kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

"Kaybettik ama çok şey kazandık." diyen Korkmaz. "Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Genç oyuncuları, uzun süredir oynamayan oyuncuları oynattık. Bu bizim kazancımız. Onların fiziksel durumunu gördük. Bu yol bitti, biz gerçek yolumuza döneceğiz. Bu tecrübeyi yaşamaları hem onlar hem de bizim için çok önemliydi. Pozitif yönden bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.