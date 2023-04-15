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16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Fenerbahçe'de 90+6. dakikada 3 puan sevinci

15 Nisan 2023, Cumartesi 23:07
Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

8. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

41. dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde Szalai'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

45. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Zajc'ın arka direğe gönderdiği topu Szalai kafayla altıpasın önüne indirdi. Valencia'nın röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden çevirdiği topu kontrol eden Diack, yakın mesafeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'in müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

81. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin kaptırdığı topun ardından başlayan ani atakta meşin yuvarlağın sahibi olan ve kendi yarı sahasını geçen Diack, pasını savunmanın arkasına gönderdi. Topu kontrol eden Ali Sowe, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü. Seken topu altıpasın solunda tekrar önünde bulan Sowe, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

84. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hanousek ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.

87. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlak ile kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden pasında topla buluşan Miguel Crespo, çaprazdan şutunu çekti. Savunmadan dönen meşin yuvarlağı takip eden Crespo'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kadıköy'de "istifa" sesleri

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla takibini sürdürdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti.

MKE Ankaragücü'nün golünün ardından tezahüratlarla önce oyunculara tepki gösteren taraftarlar, ardından ise "yönetim istifa" şeklinde slogan attı.

Hakeme yoğun tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Maç boyunca hakem kararlarına tepki veren sarı-lacivertliler, özellikle ilk yarının son bölümünde hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Arda, göz doldurdu

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, performansıyla alkış topladı.

Özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkati çeken 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek beğeni topladı.

Arda, 78. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Valencia, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.

Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.

Crespo, galibiyeti getirdi

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, takımına galibiyeti getirdi.

Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.

Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.

Crespo, bu sezon 3. golünü kaydetti.

AA

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