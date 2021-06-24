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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt Başkanlık için yarışacak

24 Haziran 2021, Perşembe 11:43
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.

Kongre saat 10.30'da başlayacak.

Salgın sürecinde seçim

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak.

Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Başkan cumartesi günü seçilecek

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İki başkan adayı

Fenerbahçe Kulübünde kongrede başkanlık için şu ana dek iki isim adaylığını açıkladı.

Mevcut başkan Ali Koç, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Ali Koç, 2-3 Haziran 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'a karşı kazanarak, başkan olmuştu.

Diğer aday Eyüp Yeşilyurt ise Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Engin Verel de aday olacağını duyurdu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlık için aday olacağını duyurdu.

Verel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 15.00'te başkanlığa aday olacağını bildirdi.

Fenerbahçe'de Engin Verel'in de aday olması durumunda başkanlık yarışı 3 kişi arasında geçecek.

Oy kullanma hakkı 29 bin 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

Fenerbahçe'de ilk kez iki başkan adayı kulüp televizyonunda kongreye ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde kongreden hemen önce mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, FBTV'de bir araya gelerek görüşlerini paylaşacak.

AA

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