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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fenerbahçe'de 'kötü' rekorlar kapıda!

22 Nisan 2019, Pazartesi 12:18
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 29 maçta 10 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, son 28 sezonun en fazla mağlubiyet aldığı dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine yenilerini Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle ekledi.

Alanya deplasmanında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini yaşadı ve son 28 sezonun en kötü performansına imza attı.

Fenerbahçe, kötü geçirdiği bir diğer sezon olan 1990-1991'de de 10 yenilgi yaşamış ve sezonu şampiyonun 25 puan gerisinde 5. sırada bitirmişti.

Kötü rekor gelebilir

Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir.

Şu an 10 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak.

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.

Üç puanlı sistemin en kötü deplasman performansı

Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana deplasmanda en az puan topladığı dönemi, henüz lig tamamlanmadan yaşadı.

Bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak 9 puan topladı.

Sezonun kalan 2 dış saha maçını kazansa bile Fenerbahçe, 15 puana ulaşacak ve 16 puanla en kötü deplasman performansını sergilediği 2002-2003'ün gerisinde kalacak.

Deplasmanda 7 ayı aşkın süredir maç kazanamayan Fenerbahçe, ligde dış sahada son galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında 16 Eylül 2018'de almıştı.

Siyahla beyaz gibi

Fenerbahçe'nin geçen sezonki deplasman karnesiyle, bu sezonki dış saha performansı arasında siyahla beyaz kadar fark var.

Geçen sezon deplasmanda en fazla puan toplayan (35), maç kazanan (10) ve gol atan (36), en az yenilen (2) ve gol yiyen (13) takım olarak dış sahanın zirvesinde yer alan Fenerbahçe için bu sezon işler tam tersine döndü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda en az puan (9) toplayan üçüncü takım olurken, en az galip gelen (1) üç ekipten biri konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ayrıca dış sahada en az gol (10) sevinci yaşayan takım oldu.

AA

Etiketler: fenerbahçe
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