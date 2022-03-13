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14 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet

13 Mart 2022, Pazar 22:10
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendi.

1. dakikada Alanyaspor yarı sahasında Awaziem'in pasına hareketlenen Efecan Karaca, rakip kalecinin önde olduğunu fırsat bilerek aşırtma bin vuruş yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Serdar Dursun, sol taraftan bindiren Rossi'ye topu çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol köşeden çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Alanyaspor kendi yarı sahasında çıkmak isterken, Rossi kazandığı topu Zajc'a, o da penaltı noktası üzerindeki Mesut Özil'e gönderdi. Mesut Özil'in kaleye şutunda, Marafona topu güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada sol kanattan Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası çizgisi yakınında önüne düşen topa Efecan Karaca'nın şutunda, kaleci Altay Bayındır uzanarak meşin yuvarlağı çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Alanyaspor'un sağdan Juanfran ile gelişen atağında, ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Umut Güneş ceza yayı içinde önüne düşen topu kaleye gönderirken, Altay Bayındır bu pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın uzun pasında Alanyaspor defansının arkasına sarkan Rossi, öne çıkan kaleci Marafona'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alanyaspor'un atağa çıkmaya çalışırken kaptırdığı topu Mesut Özil, Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Fenerbahçe penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Gelişen Fenerbahçe atağında Mesut Özil'in pasında topu kontrol eden Rossi, ceza sahası yayı üzerinde şutunu çekti. Kaleci Marafona'nın uzanarak parmaklarının ucuyla dokunduğu top, direğe çarparak geri döndü. Meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek isteyen Zajc, Awaziem'im müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Volkan Bayarslan, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, takımının ikinci golünü attı: 0-2.

53. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba, pasını Tayfur Bingöl'e çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.

67. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Atılan uzun pas sonrası ceza sahasında Emre Akbaba'nın kontrol etmek istediği topa, Fenerbahçe savunmasında Szalai ayak koydu. Efecan Karaca'nın tekrar ceza yayına çıkardığı pasa Novais'in sert şutunda, Altay Bayındır'dan dönen meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 2-2.

78. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Szalai'nin arka direğe ortaladığı topu Rossi kafayla indirirken, Arda Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

90. dakikada Fenerbahçe tekrar iki farkla öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Rossi, Zajc ile duvar pası yaptı. Bu oyuncunun çizgiye inerek vuruşunda Marafona'nın altından geçen top direğe çarparak oyun alanına dönerken, son müdahaleyi yapan Pelkas, skoru 4-2'ye taşıdı.

90+4. dakikada Fenerbahçe beşinci golü buldu. Arda Güler'in sol çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topu Berisha kafayla ağlara gönderdi: 2-5.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazandı.

"Skoru beraberlikte tutmak istemedik"

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, performans anlamında istedikleri oyunu sahaya yansıtmalarına rağmen, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bazen futbolda performans ve sonucun birbirinden bağımsız değerlendirildiğini kaydetti.

Bugün de bunu yaşadıklarını anlatan Mateos, "Her ne kadar bugünkü maçın sonucu lehimize olmasa da performans aslında bizim istediğimiz gibiydi. İlk yarıda 1-0 geriye düştük. Aslında yediğimiz golü nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Bir şanssızlık diyebilirim." dedi.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda savunmayı önde tuttuğunu ve bloklar arasında top almalarına izin vermediğini dile getiren Mateos, şöyle konuştu:

"Alsak bile savunma oyuncuları dönmemize izin vermedi. Bu şekilde ilk yarıda tehlikeli olamadık. İkinci yarının başında ise bir gol daha yedik ve 2-0 geriye düştük. Oyuncularımızın reaksiyonuyla 2-2'ye getirdik. Bu dakikadan sonra ya risk almamız lazımdı ya da maçı 2-2'de tutmalıydık. Bizim klasik, galibiyet istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık. Skoru beraberlikte tutmak istemedik."

Kalecinin attığı uzun topun kalelerinde üçüncü gole sebep olduğunu dile getiren Mateos, reaksiyon göstermek istedikleri bölümde de dördüncü golü yediklerini vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Dördüncü golü yediğimizde dikkatimizi çeken şey, kalecinin topa ceza sahasının bir metre dışarıda vurması oldu. Burada söylememize rağmen herhangi bir kontrol gerçekleşmedi. Beşinci golde de Famara'nın pozisyonu var. Biz kulübede faul olduğunu gördük ama hakemlerimiz burada da devam ettirdiler. Dediğim gibi 2-2'den sonra bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik galibiyete ulaşma anlamındaydı ama olmadı."

AA

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