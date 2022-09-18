Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yendi. 5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası önü sol tarafta pres yaparak topu kazanan Crespo'nun Valencia'ya pasında Efecan'ın müdahaslesiyle top penaltı noktası civarında bekleyen Rossi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 8. dakikada uzun pasta sağ açıkta topla buluşan Candeias'ın çizgiye paralel pasında kale içinde bekleyen Ahmed Hassan topa dokundu ancak çerçeveyi tutturamadı. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. 12. dakikada Efkan'ın pasında sağ çaprazdan içeri giren Ahmed Hassan meşin yuvarlağı Candeias'a aktardı. Bu oyuncunun Ferhat'a göndermek istediği topu Ferdi kornere çeldi. 14. dakikada pres sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Valenica'nın vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı. 17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi'nin sol kenardan kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao'nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique'nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0. 30. dakikada Valencia kazanılan korner atışını çabuk kullanıp topu kale önünde bekleyen Pedro'ya kazandırdı. Pedro'nun çevirdiği topla buluşan Arao'nun dönerek çektiği şutta kalecinin sağ direkte çeldiği top oyun sahasına döndü. 45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önünde presle kazanılan topla buluşan Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada topun başına geçen Pedro'nun kalenin sağ köşesine gönderdiği topu aynı köşeye yatan kaleci çelerek oyun alanına gönderdi. 45+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kalenin sağ üstünden ağlara gitti: 3-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 70. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Crespo'nun baskıyla kazandığı topu İrfan Can Kahveci ceza sahası sol kenarında bekleyen Lincoln Henrique'ye aktardı. Bu oyuncunun içeriye doğru paralel gönderdiği ve Valencia'nın vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. 76. dakikada Fenerbahçe'nin 5. golü geldi. Orta sahada buluştuğu topu driplingle taşıyan Valencia, sağ tarafta bekleyen İrfan Can Kahveci'ye pas attı. Defans oyuncusunu çalımla geçen bu oyuncunun sağ köşeden vurduğu top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 5-0. 79. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, driplingle taşıdığı topu ceza sahası sol tarafından kaleye gönderdi. Kaleci Altay'ın çeldiği top oyun alanına döndü. 87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci topu çelerek uzaklaştırdı. 89. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Orta sahadan Lusamba'nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Erencan Yardımcı'nın karşı karşıya çalım atmaya çalıştığı kaleci Altay topu uzaklaştırdı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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