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Fenerbahçe, Denizli deplasmanından 3 puanla döndü

06 Aralık 2020, Pazar 21:40
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, Özer'e de çarpan top filelere gitti: 1-0.

17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 

52. dakikada ceza sahası içinde Mesanovic ve Serdar Aziz'in topa birlikte yükseldiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleme kararı verdi. Ali Palabıyık, pozisyonu izlemeye giderken itirazlarından dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığına karar veren ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Serdar Aziz'i ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırdı.

56. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz pozisyondaki Aissati'nin sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı bir kez daha kornere çelişti. Bu sefer sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topu kaleci Altay uzaklaştırdı.

76. dakikada Sagal'ın ceza alanından attığı sert şutta kaleci Altay, topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Mesanovic'in şutunda, topu kaleci Altay bir kez daha kornere çıkardı.

88. dakikada ceza sahası içinde Rodallega ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, Yukatel Denizlispor lehine beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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