Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e misafir olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor. 3 eksik Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. Sınırda 8 isim Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak. AA

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