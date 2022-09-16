Fenerbahçe, Fransa'dan 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

7. dakikada ceza yayında İsmail Yüksek'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti. 23. dakikada kullanılan uzun taç atışında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Terrier'nin indirdiği topla ceza yayında buluşan Bourigeaud'nun sol ayağıyla şutunda top yandan dışarı gitti. 25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi’ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci’nin önüne düştü. İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi. 44. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan King'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 52. dakikada Rennes öne geçti. Meling'in yarı sahasından savunma arkasına atılan uzun pasına hareketlenen Terrier'nin Altay ile karşı karşıya durumda vuruşunda top yan direkten ağlara gitti: 1-0. 54. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Terrier'in ara pasında savunma arkasına hareketlenen Majer, Altay'dan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 2-0. 59. dakikada ceza sahası dışındaki çalımlarının ardından verkaç ile ceza sahası içine giren ve sol çaprazda Altay ile karşı karşıya kalan Terrier'in sol ayağıyla şutunda top Altay'a ve yan direğe çarparak kornere çıktı. 60. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Rakip yarı sahada sağ çaprazda buluştuğu topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 69. dakikada Szalai'nin uzun pasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yerden şutunda top yandan dışarı çıktı. 74. dakikada hızlı gelişen Rennes atağında Traore sahadan topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun geri çıkardığı topun gelişine sağ çaprazdan Bourigeaud'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinden kornere gönderdi. Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına aşırılan topa hareketlenen Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda gelen 1 puan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı. Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç 2 dakika geç başladı Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı. Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı. Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı. Gol VAR'dan döndü Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi. Luan Peres devam edemedi Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rennes'in 54. dakikada kaydettiği golü engellemek isterken kale direğine çarpan 28 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 3 dakika kadar sahada tedavi edildi. Maça devam edemeyen savunma oyuncusu, sedyeyle kenara alınırken yerine 57. dakikada Ezgjan Alioski oyuna girdi. Sakatlık 4'lü savunmaya döndürdü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, savunma oyuncusu Luan Peres'in sakatlığının ardından 4'lü savunmaya döndü. Karşılaşmaya 3 stoperle başlayan Portekizli teknik adam, Peres'in sakatlanmasının ardından skorun da 2-0 olmasıyla bu oyuncunun yerine Ezgjan Alioski'yi sahaya sürdü. Fenerbahçe, kalan bölümde dörtlü savunmayla mücadele etti. 66'da 3 değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 66. dakikada 3 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, müsabakanın 2-1'e gelmesinin ardından hücumdaki oyuncuların tamamını oyundan alırken, golü atan İrfan Can Kahveci'yi sahada tuttu. Deneyimli çalıştırıcı, Joshua King'in yerine Joao Pedro'yu, Michy Batshuayi'nin yerine ise Enner Valencia'yı sahaya sürerken, kenarda oynattığı Lincoln Henrique'nin yerine de daha hücumcu olan Emre Mor'u oyuna aldı. VAR, kırmızı getirdi Müsabakanın 83. dakikasında Rennes, 10 kişi kaldı. Ev sahibi takımın bir atağının ardından 81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Rennes'den Hamari Traore arasında yaşanan sürtüşmede İrfan Can yerde kaldı. Maçın hakemi 82. dakikada Traore'ye sarı kart gösterdikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve 83. dakikada Traore'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. AA

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