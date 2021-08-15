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16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fenerbahçe galibiyetle başladı

15 Ağustos 2021, Pazar 22:30
Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan yıldız futbolcu Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın yeni sezona 3 puanla başlamasında başrol üstlenen 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine de son verdi.

Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Mesut, 546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı.

Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü kaydetti. 

İlk yarı 

2. dakikada Gustavo'nun attığı topa Samatta hareketlendi, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi'nin kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta'nın ise vuruşuna savunma izin vermedi.

33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan Zajc'ın ortasında seken meşin yuvarlak Samatta'ya da çarpıp dışarı çıktı.

45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

İkinci yarı 

46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotalle'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

60. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Attila Szalai'nin rövaşatasında top dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'a çarparak uzaklaştı.

79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.

83. dakikada Svensson'un sağdan ön direğe doğru ortasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

AA

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