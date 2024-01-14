Fenerbahçe, Gaziantep'ten de 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadında karşılaştı. İlk yarı 7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi. 23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. İkinci yarı 48. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 50'nci dakikada penaltıyı kullanan Dzeko'nun yerden vuruşunda, yan direkten dönen topu Dragus kornere gönderdi. 58. dakikada Ogün Özçiçek'in orta sahadan pasında sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 80. dakikada Riascos'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı. 81. dakikada sarı-lacivertliler öne geçti. Szymanski'nin sol köşeden ceza sahasına ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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