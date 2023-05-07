Fenerbahçe Giresun'da 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarı 16. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi. 20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 33. dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla Borjia Sainz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti. 39. dakikada Fenerbahçe defans oyuncuları çıkmak isterken Sergio kaptığı topu ceza sahası ön çizgisi önünde Görkem Sağlam'a yerden aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat, köşede son anda kontrol etti. 45+3. dakikada Alper Uludağ'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Bajic tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 47. dakikada Alper Uludağ'ın defansın arkasına attığı pasta Bajic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı. 64. dakikada Fenerbahçe'nin kontra atağında Rossi'nin pasında Zajc, ceza sahasında iki rakibini çalımladı. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top kalecide kaldı. 68. dakikada Fenerbahçe defansının arkasına atılan uzun pasta Szalai'nin sektirdiği top Sergio'nun önünde kaldı. Sergio'nun yerden çıkarttığı pasta Bajic gelişine topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1 90+7. dakikada Arda Güler'in 25 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ferhat Kaplan son anda köşeden kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. AA

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