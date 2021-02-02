Fenerbahçe, Hatay'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna giren Mesut Özil sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi. 25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi. 26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1 28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı hakemin işaretiyle başladı. 48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi. 53. dakikada topla ceza sahasına giren Boupendza'nın vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı önledi. 58. dakikada kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahasına ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı. 64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı. 76. dakikada Hatayspor'un sol köşeden kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi. 78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi. 88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2 89. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2 Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.