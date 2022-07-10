Fenerbahçe, Hull City'yi 2-0 yendi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Sakarya'da oynanan müsabakayı Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Szalai, Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi ve Valencia ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip ise Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater ilk 11'iyle mücadele etti. Son anlarında Fenerbahçe’nin baskı kurduğu maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle bitti. İkinci yarının başında Lincoln ve Crespo'nun yerine Bruma ile Zajc'ı oyuna alan sarı-lacivertli ekip, maçın 61. dakikasında da Ferdi-Arda Güler, İrfan Can-Serdar Aziz, Valencia-Mergim Berisha, Rossi-Serdar Dursun değişikliği yaptı. Mücadelenin 81. dakikasında Szalai-Novak ile İsmail Yüksek-Pelkas değişikliğine giden sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, 87. dakikada ise Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak'ı oyuna sürdü. Konuk takım da ikinci yarıya Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter ve Ingram'ın yerine Docherty, McLoughlin, Wilks, McLoughlin ile Baxter'ı alarak başladı. Hull City'de 62. dakikada Allahyar Sayyadmanesh-Williams, Elder-Andrew Smith, Jones-Cannon, Greaves-Mills, Longman-Covil, Slatter-Tyler Smith ve Coyle-Fleming değişikliği gerçekleştirildi. Maçın son bölümünde baskıyı arttıran Fenerbahçe, 87. dakikada ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Arda Güler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Berisha'dan seken topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-0 Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı. Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, İngiliz ekibi formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı. AA

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