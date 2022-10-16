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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Fenerbahçe ile Ankaragücü 105. kez karşılaşacak

16 Ekim 2022, Pazar 11:53
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında yarın 105. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 66-11, gol sayısında da 193-71 üstünlüğü var.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı.

Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Ligde 105. randevu

Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

MKE Ankaragücü 8 maçta 7 puan topladı

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Karşılaşma kapalı gişe

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi.

Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.

AA

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