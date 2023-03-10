Fenerbahçe İspanya'dan mağlup döndü - ''Hala umudumuz var"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı

8. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürerek ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Dmitrovic'in üzerine vurarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.

14. dakikada Sevilla kalecisinin önde olduğunu gören Valencia'nın orta saha çizgisinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takımdan Fernando, Fenerbahçe yarı sahasında sol kanatta uzak bir noktadan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Altay, son anda uzanıp topu üstten kornere çeldi.

28. dakikada Valencia'nın ara pasına hareketlenerek savunmanın arkasına sarkan King'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Dmitrovic'den döndü.

35. dakikada Ferdi Kadıoğlu, rakip sahanın ortasından aldığı topla iki rakibini geçerek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen King'in müsait durumda kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan Jesus Navas'ın ceza sahasına ortasında Nianzou'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.

56. dakikada Sevilla öne geçti. Bryan Gil'in pasında Fenerbahçe ceza sahası dışında sol kanatta topla buluşan Jordan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Arao'ya da çarparak ağlara gitti: 1-0.

69. dakikada rakip ceza sahası çizgisinin ortasında Arao'nun vuruşunda, top üstten auta gitti.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ara pasta buluştuğu topla kale çizgisine kadar inen Ferdi'nin ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Dmitrovic tehlikeyi önledi.

77. dakikada Sevilla'nın top kaybında gelişen Fenerbahçe kontra atağında Batshuayi, soldan bindiren Rossi'ye ara pasını gönderdi. Araya giren kaleci Dmitrovic, gole izin vermedi.

81. dakikada sol kanattan Acuna'nın ortasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ocampos'un sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

85. dakikada Sevilla farkı 2'ye çıkarttı. Fenerbahçe defansının hatasıyla sol kanatta serbest kalan Rakitic, ceza sahasında pasını pasını müsait durumdaki Lamela'ya çıkarttı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

***

'Düşündüğümüz bir skor değil'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu İspanya'nın Sevilla takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Jesus, "Bu, maç öncesi düşündüğümüz bir skor değil ama hala umudumuz var." dedi.

Portekizli teknik adam, "Maçtan önce kafamızdaki skor değil. Ancak skor da yanıltıcı. İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa maçlarında bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız, böyle bir sonuç doğal olur. Rakipte tecrübeli bir takım. Doğru anları bekleyip, girdikleri iki pozisyonu değerlenirdiler." ifadelerini kullandı.

"Şu bir gerçek ki 2-0 rövanşta bizi rahat oynatacak bir skor değil." diyen Jesus, "Hala umudumuz var. Sevilla çok tecrübeli ama elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe teknik direktörü, "Sevilla'nın bu turnuvadaki tarihi tartışılamaz. 6 kez bu kupayı kazandı. Biri duran top sonrası konsantrasyon eksikliğinden, diğeri de seken toptan 2gol yedik. Rövanş maçı öncesi umudumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.