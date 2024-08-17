Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla döndü- Mourinho: "Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim"

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 üstün bitirdi.

Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.

18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.

44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

İlk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

Müsabakanın 61. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Arda'nın tokatladığı meşin yuvarlağı Koray uzaklaştırdı.

68. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Koray Günter'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

82. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest atışı kullanan Tijanic'in vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan, topu göğsüyle Romulo'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı

Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

Göztepe, ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı

Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk golüne imza attı.

Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.

Mourinho: "Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim." dedi.

Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirterek, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'la daha önce iki kez karşılaştığının hatırlatılması üzerine Mourinho, şöyle konuştu:

"Kendisi gerçekten iyi birisi, bütün Bulgarlar gibi aynı zamanda iyi bir teknik direktör. Şampiyon olamadı ama takımını üst lige çıkarttı. Oyun stiline saygı duyuyorum. İyi bir ilişkimiz var. Maçtan önce konuştuk, maç bittikten sonra selamlaştık. Birbirimize iyi dileklerimizi ilettik. Kariyerimde karşılaştığım bütün Bulgarlarla olduğu gibi kendisiyle de iyi bir ilişkim var."

Mourinho, futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçın ikinci yarısında ilk yarıda bulamadığımız boşlukları bulduk, üçüncü golü atıp maçı bitirecek fırsatlar yakaladık. Maç 2-1'e geldikten sonra da yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı. Birisi Cenk Tosun'un arka direğe çıkardığı top, bir tane de ondan önce Saint-Maximin'in solda girmiş olduğu bir pozisyon vardı. Dolayısıyla birinci sebep olarak bunu gösterebilirim. Maçları bitiremiyoruz. Maçları öldürecek fırsatları değerlendiremiyoruz. Diğer bir sebep olarak da şunu söyleyebilirim, yeteri kadar akıllı davranmıyoruz saha içerisinde rakiplerin bize karşı yapmış olduğu gibi."

Oyuncularının da rakiplerinin yaptığı gibi zaman geçirmesi, gerekirse yerde yatmaları, sakatlık taklidi yapmaları gerektiğini kaydeden Mourinho, şöyle konuştu:

"Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularıma bundan bahsettim. 'Hırslı olmalıyız, maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz.' dedim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söyledim eğer bir gol yersek, bir gol bulurlarsa taraftarın desteği de arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarıda dediğim gibi oldu, inanılmaz bir destek vardı taraftarlarından. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebilirim. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor."

Mourinho, maç sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, "Ne olduğunu bilmiyorum, gerçekten görmedim. Tek görmüş olduğum şey orada çok büyük bir kalabalık vardı. Oyuncular da bunun ne olduğunu anlamadı. Oyuncular gördüler ama anlamadılar. Hakemin oyunu niye durdurduğunu da anlamadım. Orada ne olduğunu anlamadım. Ben maça odaklanmıştım ve oyuncuların konsantrasyonunu sağlamaya odaklanmıştım." dedi.

Ev sahibi taraftarların her zaman maça etki ettiğini belirten Mourinho, "Bu maçta da böyle oldu ama eğer siz maçı bitirmeyi becerirseniz o zaman taraftarın etkisini bitirmiş olursunuz. Ben bu maçta oyuncularımın bunu denemesini istedim. Eğer üçüncü golü atsaydık daha fazla destek kalmayacaktı. Ama rakibe bir gol atma fırsatı verdiğiniz zaman, o zaman özellikle de duran toptan ki bunu çalışmıştık. Rakibimizin güçlü yönünün bu olduğunu biliyorduk. Oyuncularıma açıklamıştım. Uzun boylu oyuncuları var. Uzun boylu oyunculardan kurulu bir takım. 'Onların uzun top oynamasını engellemeliyiz, uzun topları iyi savunmalıyız.' demiştim. Böyle bir golü yediğiniz zaman rakibe hayat vermiş oluyorsunuz. Aynı zamanda pozitif bir şey de söylemek istiyorum, şunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki bu maçta hakem iyiydi."