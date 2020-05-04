Fenerbahçe Jesus’un kararını bekliyor

SARI-LACİVERTLİ EKİBİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARASINDA YER ALAN 65 YAŞINDAKİ PORTEKİZLİ BAŞARILI TEKNİK ADAM JORGE JESUS, “KARAR VERMEDEN ÖNCE SALGIN NEDENİYLE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ. GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEK İÇİN ÖNÜMDE 2 AYLIK SÜRE VAR" DEDİ.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili kararı vermek için iki ayı olduğunu söyledi.Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen 65 yaşındaki teknik adam, Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili soruyu cevaplandıran Portekizli Jesus, "Şu anda aklımda net bir şey yok. Hayatı gün gün yaşamak zorundayım. Karar vermeden önce salgın nedeniyle neler olacağını göreceğiz. Geleceğimi düşünmek için önümde 2 aylık süre var." ifadelerini kullandı.

Flamengo'nun kendisini çok istediğini belirten Jesus, "Kulübün bunu istemesi benim için çok önemli. Harika bir takım oluşturduk ve bu durum orada devam etmek için beni motive ediyor." görüşlerini paylaştı. Jesus yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılacak bir maaş kesintisi ile ilgili de "Benim diğerlerinden bir farkım yok. Dünyanın her yerinde profesyonellerin başına geliyor. Benim maaşım da tartışılabilir." yorumunu yaptı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yapmıştı.

