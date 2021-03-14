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15 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fenerbahçe kendi evinde Gençlerbirliği'ne de mağlup oldu

14 Mart 2021, Pazar 22:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ, son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.

63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda, Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

90+3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kadıköy'de 4 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, sahasındaki son 4 lig maçında galip gelemedi.

Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Gençlerbirliği mağlubiyeti öncesi Galatasaray ve Göztepe'ye yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ile de berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon evinde çıktığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Gençlerbirliği deplasmanda 21 yıl sonra kazandı

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.

Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

Novak siftah yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Filip Novak, sarı-lacivertlilerde ligdeki ilk golüne imza attı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile ligde 7 kez gol sevinci yaşayan Çekyalı oyuncu, Fenerbahçe'de ise ilk kez skor üretti.

Fenerbahçe'de 19. oyuncu gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe, bu sezon farklı isimlerden aldığı gol katkısıyla dikkati çekti.

Sezon başından itibaren birçok oyuncunun gol sevinci yaşadığı sarı-lacivertilerde, bu isimlere Filip Novak da eklendi.

Gençlerbirliği karşısında gol sevinci yaşayan Novak, bu sezon ligde sarı-lacivertli formayla gol atan 19. oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de Novak'tan önce Mame Thiam, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Ozan Tufan, Diego Perotti, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo gol sevinci yaşamıştı.

Gökhan ilk yarıyı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçında ilk yarıyı tamamlayamadı.

36 yaşındaki oyuncu, maçın ilk bölümündeki bir pozisyonda sakatlık yaşamasına karşın oyuna devam ederken, 44. dakikada ise yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

AA

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