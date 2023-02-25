Fenerbahçe Konyaspor'u 4-0 yendi

Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi.

Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendi.

11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu: 1-0.

45+6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rossi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında Valencia, kafayla topu ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda Joshua King, meşin yuvarlağa son müdahale eden isim oldu ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak topu filelere gönderdi: 3-0.

67. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rossi'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Zajc, üç rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği plase vuruşta kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

74. dakikada orta sahada topla buluşan Arda Güler, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldı. Atağın devamında ceza sahası dışında sağ çaprazda yaptığı hareketle iki rakibini daha ekarte eden 18 yaşındaki futbolcunun uzak direğe doğru şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Crespo, soldan savunmanın arkasına hareketlenen Szalai'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erhan Erentürk'ün üzerinden filelere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Oosterwolde ilk kez forma giydi

Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Arabam.com Konyaspor maçının 68. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Konyaspor, 10 kişi kaldı

Arabam.com Konyaspor, erken kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Müsabakanın 12. dakikasında Mame Diouf, sarı kart gördü. Ardından 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Diouf, takımını erken dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Başkanlar Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor arasındaki karşılaşmayı başkanlar da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, müsabakayı tribünden takip etti.

Futbolcular golden sonra pankart açtı

Fenerbahçeli futbolcular, maç sırasında da depremzedeleri unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, Enner Valencia'nın 13. dakikada penaltıdan attığı gol sonrasında yedek kulübesine koştu.

Kaptan Altay Bayındır önderliğinde futbolcular, yedek kulübesinden üzerinde "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankartı alarak tribünlere gösterdi.

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda destek tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Joao de Deus, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Deus, "Zor bir süreç içindeyiz. 25 günlük maç oynamadığımız bir süreç oldu. İçinde bulunduğumuz durum hepimizi etkiliyor. Pozitif bir sonuç aldık. Kaliteli oyunla güzel bir galibiyet almak önemliydi." açıklamasını yaptı.

Yaşanan depremler hakkında da konuşan Joao de Deus, şunları kaydetti:

"Depremlerden etkilenenler için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok üzücü bir olay. Dayanışma içinde olmalıyız. Böyle durumlarda ülkeler sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda etkilenir. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her şeyden önce hayat gelir. O takımlarda çalışan profesyoneller için de üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Arabam.com Konyaspor cephesi

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe'nin karşılaşmada iyi oynayan taraf olduğunu belirterek, ilk yarıda Diouf'un gördüğü kırmızı kartın, kendileri adına oyunun gidişatını zorlaştırdığını belirtti.

İlk 15 dakikada hakemin verdiği kartlara anlam veremediğini de aktaran Stanojevic, şunları söyledi:

"Bu durum bizi çok zor bir yola soktu. Maçtan önce yeni kurallar ve yeni prensiplerle ilgili bilgi aldım. Fakat konuşmayla ilgili, 2-3 istişareyle ilgili bana bilgi verildi. Maçın başında gördüğümüz kartlar bizi çok yaraladı ve tempomuzu düşürdü. Tabii ki Fenerbahçe bugün çok ciddi bir performans ortaya koyarak kazandı. Bu konu hakkında bir yorumum yok. Başımıza gelen durumun olmamasını temenni ederdim."

Kırmızı kartın ardından oynamanın zor olduğunu dile getiren Stanojevic, "Özellikle yeni transferleri kullanamamamız bu maçtaki performansımızı etkiledi. Gelecek maçta kendimizi daha çok öne koyacağımızı söyleyebilirim. Kendimizi daha çok gösterme ihtimalimiz artacak." diyerek sözlerini tamamladı.