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29 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Fenerbahçe, Konyaspor'un misafiri olacak

29 Ekim 2021, Cuma 13:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, yarın kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, yarın sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

41. randevu

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

AA

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