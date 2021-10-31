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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Fenerbahçe, liderin 8 puan gerisinde

31 Ekim 2021, Pazar
Süper Lig’de üst üste 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe’de moral bozuk. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor’a kaybedilen 9 puan yüzünden lider Trabzonspor’un 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Pareira’nın gönderilmesi de gündeme geldi.

Yayıncı kuruluşa Konyaspor maçını değerlendiren futbolculardan Tisserand şunları söyledi: “Zor bir periyottan geçiyoruz. Bunu da saklamaya gerek yok. Yemiş olduğumuz gollerden sonra zorluklar yaşadık. İkinci yarı biraz daha kıpırdandığımızı düşünüyorum. Şu an itibarıyla yapmamız gereken şey önümüzde oynayacağımız maça iyi bir şekilde konsantre olmak. Bu tip dönemler her kulüpte olabilecek şeyler. Şu anda biz bu zorlu periyodu yaşamaktayız. Lig uzun bir maraton. Herkes kaybedecek. Rakiplerimiz de aynı şekilde puan kayıpları yaşayacak, bu zorlu periyotlardan geçecek..”

Sloven futbolcu Miha Zajc ise şöyle dedi: “Bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve çok üzgünüz. Taraftarımıza da bunu yaşattığımız için büyük bir üzüntü içindeyiz. İlk yarı kötü oynadık. Hiç iyi bir performans sergilemedik. İkinci yarı daha iyisini yapmaya gayret gösterdik ve daha iyisini yaptık. Şanssız olduğumuz zamanlar vardı, direkten dönen topumuz vardı. Şu andan itibaren beraber olmamız ve odaklanmamız gerekiyor. Çok daha iyisini yapmak için daha sıkı çalışmalıyız. Bundan daha iyisini gösterebileceğimizi biliyoruz.” 

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