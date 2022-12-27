Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip baskı kursa da ilk ciddi atak konuk ekipten geldi. 7. dakikada Riberio'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lobjanidze'nin kalecinin sağından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0 22. dakikada orta sahada hatalı pas sonucu topu kapan Batshuayi'nin defans arkasına pasında Rossi meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunu ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kornere çıktı. 26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0 29. dakikada Gustavo Henrique'nin orta sahadan kazanıp çapraza gönderdiği top, defans oyuncusundan sekerek sol kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'ye geçti. Bu oyuncunun şutunda, kalecinin müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden savunma uzaklaştırdı. 32. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Zajc'ın sert vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı zorlukla uzaklaştırdı. 35. dakikada yine Ferdi Kadıoğlu, sol kenardan driplingle getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında bekleyen Rossi'yle buluşturdu. Bu oyuncunun rahat pozisyonda sağ ayağına alarak plase şutunda top, yandan auta çıktı. 38. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kısa kalan kafayla geri pasında topu alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan El Kaabi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarı 49. dakikada kaleci Altay Bayındır'ın uzun degajında savunma oyuncusundan seken topu alan Batshuayi, ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kale çizgisi üstünde bekleyen savunma oyuncusunun yüzüne çarpan top kornere gitti. Aynı dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda, pası alan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Arao kafayla vurdu. Kaleciden sekerek oyun alanına dönen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı. 85. dakikada soldan kullanılan kornerde topa iyi havalanan Gustavo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 86. dakikada sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyonda vuruşunda, kalecinin çeldiği top oyun alanına döndü. Aynı dakikada Fenerbahçe'nin farkı üçe çıkaran golü geldi. Aabid'in kalecisine göndermek istediği topu alan Serdar Dursun'un sol çaprazdan kaleciyi de çalımlayarak kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0 90+5. dakikada sarı-lacivertliler skoru 4-0'a getiren golü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ köşeden kullandığı kornerde iyi yükselen Arao'nun kafayla yere indirdiği topa Gustavo Henrique'nin vuruşunda filelere gitti: 4-0 Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe ligde 2 maç sonra güldü Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Dünya Kupası öncesinde ligde son oynadığı müsabakada Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 15. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek kötü gidişi sonlandırdı. Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Bir gol VAR'dan döndü Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında bir golü VAR'dan döndü. Maçın 68. dakikasında soldan Joshua King'in yerden ortasında altıpas önünde Burak Öksüz'ün ters vuruşunda top ağlara gitti. Müsabakanın hakemi golden sonra orta noktayı gösterirken, pozisyon VAR'da incelendi. Müsabakanın hakemi golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Batshuayi, gollerini sürdürdü Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri Hatayspor karşısında 26. dakikada 2-0 öne geçiren gole imza atan Batshuayi, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe formasıyla kupada 2 golü bulunan tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol atmıştı. Batshuayi, böylece Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 11 gole ulaşmayı başardı. King, yaklaşık 4 ay sonra Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, ligde yaklaşık 4 ay sonra gol sevinci yaşadı. Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de lige etkili bir başlangıç yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 lig maçında 2 gol kaydetmişti. Daha sonra uzun süreli bir sakatlık yaşayan King, Trabzonspor müsabakasıyla dönüş yapmıştı. Söz konusu karşılaşmada gol atamayan King, Hatayspor karşısında ise 116 gün sonra gol buldu. King, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. Serdar Dursun siftah yaptı Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti. Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı. Kadıköy'de "Jesus" sesleri Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu. Maç boyunca ara ara Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, galibiyetin sevincini teknik adamlarıyla kutladı. Volkan Demirel'e destek Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı. Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi. Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı. AA

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