Fenerbahçe: Muriç için Lazio ile anlaşmadık

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Öte yandan BeIN Sports, İstanbul’da bulunan Lazio yöneticilerinin Vedat Muric için BeIN Sports, Lazio yöneticilerinin Vedat Muric için Çırağan Sarayı'nda Fenerbahçe yöneticileri ile görüştüğünü belirtti. İlk teklifin 16 milyon euro olduğu ancak Fenerbahçe'nin 25 milyon euro istediği kaydedildi. Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında transferin gerçekleşmyor.