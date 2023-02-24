Fenerbahçe'nin rakibi zorlu Sevilla

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak. Son 16 turunda eşleşmeler şöyle: Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye) Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika) Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya) Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan) Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya) Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda) AA

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.