Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Maçın 3. dakikasında, Fenerbahçe öne geçti. Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2.

26. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Malcuit'in sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.

39. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Lincoln Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda çıkardı.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.

74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve bu sürede kaybetmeyen Fenerbahçe, puanını da 20'ye çıkarttı ve averajla 2. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

Son 9 resmi maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.

Deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç aradan sonra galip geldi.

Arabam.com Konyaspor'a 1-0 kaybeden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde 2 maç sonra dış sahada hem golle tanıştı hem de 3 puan hasretini bitirdi.

Batshuayi gollerine başkentte de devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi, gollerine Ankara'da da devam etti.

Son 4 maçta da gol atan sarı-lacivertli futbolcu, AEK Larnaca'ya hem iç hem de dış saha maçında gol kaydetti. Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Batshuayi, Ankara'da da gol perdesini açtı.

Ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkaran Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 8 maçta toplamda 5 gol attı.

İrfan Can Kahveci'den 5. gol

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezon 5 gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 golü bulunan İrfan Can, ligde de gol sayısını 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Corendon Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü maçında da filelerini havalandırdı.

Arda Güler'e alkış

Maçın son anlarında sahaya giren Arda Güler'i bütün tribünler alkışladı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lincoln'ün yerine oyuna giren Arda'yı, sadece Fenerbahçeli değil MKE Ankaragüçlü taraftaralar da alkışlayarak destek verdi.

Ali Sowe'un gol sevinci kısa sürdü

MKE Ankaragücü'nün ilk yarıda attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Maçın 26. dakikasında Ali Sowe, Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun başında Beridze'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü.

Jorge Jesus: 3-0'lık skora baktığımızda rahat gibi gözüküyor ama rahat olmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçın skorunun yanıltmaması gerektiğini, zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçın başında buldukları gollerin kendilerine avantaj getirdiğini belirterek "3-0'lık skora baktığımızda rahat gibi gözüküyor ama rahat olmadı. 3-0'ı daha erken bulabilirdik, Valencia ve Pedro'nun kaçırdığı golleri atsaydık. İlk yarım saat dengeliydi. Aslında bizi kendi yarı sahamıza hapsettiler buna pek alışık değiliz. Defansif organizasyonumuz iyiydi. Duran top ve kontrataktan 2-0'ı bulduk. Bu da bize psikolojik ve taktiksel olarak rahatlık verdi." diye konuştu.

Oyuncularından çok fazla şey talep eden bir teknik direktör olduğunu dile getiren Jesus, "Teknik ve taktik anlamda her zaman en iyisini isterim. Yedek kulübesinde zaman zaman sinirli gözükebiliyorum. Teknik anlamda hata yapılınca, pozisyonel hata yapılınca sinirlenebiliyorum. Oyuncularımın taktiksel olarak hep daha iyi olmalarını istiyorum. Onlar da beni daha iyi yakından tanıdıkça istediklerimi daha iyi uygulamaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Gustavo Henrique büyük ve iyi bir oyuncu"

Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin performansını öven Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Gustavo ilk geldiğinde bazı adaptasyon sorunları yaşadı. Her oyuncu için de normaldir. Flamengo da düzenli oynamıyordu, zaten düzenli oynasaydı onu bu kadar kolay alamazdık. Çok iyi maddi şartlarda getirdik. O normal bir oyuncu değil büyük ve iyi bir oyuncu. Bunu biliyordum. Zaafı hızlı olmaması. Zaten hızlı da olsaydı dünyanın iyilerinden biri olurdu. Onu ön plana çıkaracak başka iyi özellikleri var. Burada da çok yüksek seviyede oynuyor."

Bir diğer sarı-lacivertli futbolcu, vatandaşı Miguel Crespo'yu da değerlendiren Jorge Jesus, şunları kaydetti:

"Crespo ofansif anlamda takıma olan katısını artırdı. Hem Gustavo'nun hem de Crespo'nun beni anlamaları daha kolay, çünkü aynı dili konuşuyoruz. Türk oyuncularla İngilizce konuşsak da aynı şeyi söyleyemem. Bu oyuncularla aynı dili konuşmak işimizi kolaylaştırıyor. Gustavo zaten beni tanıyordu, Crespo'da da istediğimi anlaması konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Portekiz Milli Takımı'nda çok büyük isimler oynuyor. Manchester City de üç Portekizli banko oynuyor, Paris Saint Germain'de 3 isim var, 2'si banko oynuyor, biri sakat. Aynı şekilde Manchester United'ta da Portekizli isimler var. Portekizli futbolcular dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Portekiz Milli Takımı'nda oynamak kolay değil ama belki Crespo'nun da bir fırsatı olabilir."

Jorge Jesus, bir taraftarın annesine vereceği çiçeği maçtan önce kendisine vermesinin hatırlatılması üzerine ise "Bu olaydan haberim yoktu. Benim de annem vefat etti. Anne hayattaki her şeydir. Taraftarımızın bana yaptığı jesti bilmiyordum, şu an öğrendim çok teşekkür ederim. Taraftarımızın sevgisine de teşekkür ederim. Gerçek taraftar, ki Fenerbahçe taraftarı öyledir, kazanırken de kaybederken de takımının yanındadır." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Aytekin: Camiamızdan özür diliyoruz

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Erken yedikleri golün oyun planlarını bozduğunu aktaran Aytekin, "O golde tartışmalı bir pozisyon var. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Verilen kararlar eski hakemlerimiz tarafından konuşulup, tartışılacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye karşı hata yapma lükslerinin olmadığına dikkati çeken Aytekin, şöyle devam etti:

"Hata yapmayıp, bulduğumuz pozisyonları da gol yapmamız gerekiyordu. Maalesef biraz bireysel hatalar, özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başında kaçırdığımız pozisyonlar var. Onları da değerlendiremeyince maalesef üzülerek 3-0'lık bir mağlubiyetle buradan ayrıldık. İstemediğimiz bir skor oldu. Camiamızdan özür diliyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Ankaragücü inşallah hak ettiği puanları toplayarak, hak ettiği yere gelecek."

Hüseyin Aytekin, maça gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Bu hafta bir taraftarımızı kaybettik. Aynı zamanda ülkemiz Bartın'da bir facia yaşadı, kötü bir haftaydı. Başkanımız yeğenini kaybetti, maça katılamadı. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum." diye konuştu.