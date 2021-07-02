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Fenerbahçe, Pereira ile yeniden anlaştı

02 Temmuz 2021, Cuma 17:00
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pereira'nın kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandığı belirtildi. Son olarak Çin'in Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik direktörün ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçtiği vurgulandı.

Pereira'nın 2017-2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira'nın Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira: "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim"

Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan Pereira, Fenerbahçe'deki ilk dönemini ikinci tamamladığını hatırlatarak, "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikaye mutlu bir sona kavuşacak." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeye değinen Pereira, "Başkan Ali Koç ile görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki açıklamalarında Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirttiğini aktaran Portekizli teknik adam, şunları dile getirdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda oluşturdukları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız."

Fenerbahçe, Pereira'yı borsaya bildirdi

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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