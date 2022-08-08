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9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Fenerbahçe sezona beraberlikle başladı

08 Ağustos 2022, Pazartesi 23:40
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

1. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.

29. dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.

45+3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia, Emre Mor'u buldu. Emre Mor'un sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü, savunma oyuncuları topu uzaklaştırıldı.

67. dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kazanılan korneri Oğuz Gürbulak, ceza sahası dışında sağ köşede bekleyen takım arkadaşı Gheorghe'ya pas olarak kullandı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2.

70. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonla ilgili VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika sürdü ve hakem penaltının kullanılmasını istedi.

73. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçen Mrsic, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.

87. dakikada Bruma'nın sol çizgiden ortaladığı topla sağ önde bulaşan Serdar Dursun'un göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla çektiği şutta top, kalecinin ellerinde kaldı.

90+2. dakikada bu kez Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahasında penaltı noktasında topla buluşan Zajc'ın dönerek önüne aldığı topa burada bekleyen Berisha vurdu. Bu oyuncunun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

AA

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