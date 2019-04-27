Fenerbahçe son dakikada puanı kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. İlk dakika içinde uzun kullanılan taç atışında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Harun'u şaşırttı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. 16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topu kontrol eden Abdülkadir Ömür, şık bir pasla Yusuf Yazıcı'yı ceza sahası içinde topla buluşturdu. Yusuf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 26. dakikada Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda çeldi. 40. dakikada Pereira'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf'un arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Skrtel'e çarptı. Seken top yeniden Yusuf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda top yandan auta çıktı. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarı 50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Harun topun kontrolünü iki hamlede sağladı. 61. dakikada sağdan Isla'nın ortasında ön direkte topu kontrol eden Soldado, geriden gelen Valbuena'yı gördü. Fransız futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine şutunda top direkten oyun alanına döndü. 68. dakikada rakibinden sıyrılan Valbuena'nın ceza sahası dışından arka direğe plase vuruşunda top yandan auta gitti. 76. dakikada Valbuena'nın etkili ortasında altıpasın önünde müsait durumda bulunan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 79. dakikada hücum yönünün solundan Sosa ile kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Nwakaeme'nin müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 83. dakikada Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 87. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı. 90. dakikada Valbuena'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dirar'ın aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı. 90+6. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena'nın ortasında top direkt ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. AA

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