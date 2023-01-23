Fenerbahçe son dakikalarda 3 puana ulaştı

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, Enner Valencia ile birkaç net gol pozisyonunu değerlendiremezken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayamayan sarı-lacivertliler, kalesinde de birkaç pozisyon verdi. Ümraniyespor'un 72. dakikada Geraldo ile direkten dönen topunun hemen ardından Fenerbahçe öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 74. dakikada Michy Batshuayi ile aradığı golü buldu.

Fenerbahçe'nin gol sevinci, sadece 4 dakika sürdü. Ümraniyespor, müsabakanın 78. dakikasında Umut Nayir ile golü buldu. Maçın son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 89. dakikada Glumac'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, zirve yarışında hataya izin vermedi ve puanını 41'e yükseltti.

Gol VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin ikinci golü, VAR kararıyla verildi.

Müsabakanın 89. dakikasında hızlı gelişen atakta, soldan topla hareketlenen Enner Valencia'nın, arka direkte müsait durumdaki Michy Batshuayi'ye yerden ortasında savunmada Glumac'ın müdahalesiyle top ağlara gitti.

Golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve hakem Abdulkadir Bitigen ofsayt kararı verdi. Kararın ardından VAR pozisyona müdahale etti ve gol kararını verdi.

Batshuayi gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu, 74. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, bu golle ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Batshuayi, ligdeki 9 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 14. golüne ulaştı.

İrfan Can kendi pozisyonunda

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor karşısında kendi pozisyonunda oynadı.

Sarı-lacivertli formayla uzun süredir hücumun sağında görev yapan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmaya da aynı pozisyonda çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus, ilk yarıda performansından memnun kalmadığı Miguel Crespo'yu devre arasında oyundan alırken, bu oyuncunun yerine Emre Mor'u oyuna soktu.

Jesus, Emre'yi İrfan Can'ın oynadığı pozisyona, İrfan Can'ı ise kendi mevkisi olan orta alana çekti.

Ümraniyespor'un golü VAR'a takıldı

Ümraniyespor'un attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Ev sahibi ekibin müsabakanın 90+8. dakikasında Umut Nayir ile bulduğu golde önce gol kararı verildi ve hakem orta noktayı gösterdi.

Gol incelemesinin ardından VAR, hakemi pozisyonu izlemeye davet etti. Pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarı

Karşılaşmadaki ilk etkili atak, 10. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin sağ ayağıyla plase vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Batshuayi vurdu. Orkun'un bir kez daha önlediği topu Rossi kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

13. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Valencia, kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kaldı. Valencia, Orkun'u da çalımlamak isterken, son anda meşin yuvarlağı çelen Orkun mutlak bir golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

67. dakikada Emre Mor'un sağ kenardan ceza sahası içine gönderdiği topa Rossi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

72. dakikada Ümraniyespor gole çok yaklaştı. Sekidika'nın sol çaprazdan içeri ortaladığı top, savunmadan döndü. Topu önünde bulan Geraldo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

74. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun mesafeli pasında topu kontrol eden ve rakibinden kurtulan Batshuayi, ceza alanında kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kaldı. Orkun'u da çalımlayan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

78. dakikada ev sahibi ekip, beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Avounou'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Nayir, ceza alanında kaleci Altay Bayındır'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

89. dakikada sol kanattan Zajc'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Valencia'nın sol köşeden içeri çevirdiği topu Glumac, kendi kalesine gönderdi. Topun filelere gitmesinin ardından maçın yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. İlk anda ofsaytı işaret eden maçın hakemi, VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı.

90+8. dakikada Ümraniyespor'da Geraldo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir, altıpasın gerisinden sağ çaprazdan yerden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarından izledi. Pozisyonun başlangıcında Batshuayi'ye faul yapıldığını belirleyen hakem Abdulkadir Bitigen, golü iptal etti.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.