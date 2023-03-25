"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fenerbahçe: Stadımızın sağlam olmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

25 Mart 2023, Cumartesi
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda gerekli tüm kontrollerin yapıldığını, yapının sağlam olmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm yapılarla ilgili oluşan hassasiyetin kamuoyunun malumu olduğu belirtildi.

"Bu noktada stadımız ve kulüp merkezimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'yle ilgili gündeme gelen bazı yorumlar hakkında bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur." denilen açıklamada, "Öncelikle bir süredir stadımız hakkında ortaya atılan yapının sağlam olmadığıyla ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Stadımızda gerekli tüm kontrol ve onarımlar, düzenli olarak yapılmaktadır. Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin önde gelen kurumlarından yapının durumuna dair güncel raporlar alındığı aktarılırken, şu görüşlere yer verildi:

"Söz konusu raporlarda, uyulması zorunlu yönetmeliklere ilişkin bir aykırılığın tespiti söz konusu olmamakla birlikte, stadımızın tamamlandığı yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde tespit de rapor edilmemiştir. İlaveten Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ait olmak üzere bugüne dek alınmış tüm yapısal sağlamlık raporları, kulübümüzce ilgili mercilerle paylaşılmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise kulübümüz, tüm tesisler ve içinde barındırdığı yapıların tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır. Bu kapsamda 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmış, yeni bir deprem performans analiz çalışması yapılması da talep edilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketlere ait yapı ile tesislerin deprem güvenliğini belirleme süreci bu doğrultuda yürütülmektedir.

Dolayısıyla süreç hassas şekilde tarafımızca takip edilmekte olup, ilgili süreçlerin sonunda elde edeceğimiz raporlar camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu bilgilendirme kapsamında dayanağı olmayan spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Stadımızın sağlam olmadığı, zeminle ilgili problemler bulunduğu şeklinde açıklamalarda bulunan iddia sahiplerine, bu raporları ve bu raporları imza eden kişilerin kimler olduğunu kamu menfaati gözeterek tüm kamuoyuyla paylaşmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aksi halde mesnetsiz açıklamalar nedeniyle tarafımızdan yasal yollara başvurulacağını belirtmek istiyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Konseyinden Fransa'ya çağrı: Gösteri hakkına saygı duy

    Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

    Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor - Trudeau: Ramazan dua ve yardım ayı

    Doğu Türkistan’da oruç yasağı!

    En pahalı Ramazan

    23 Mart özel sayımız yoğun ilgi gördü

    Bediüzzaman’dan Allah razı olsun

    Vatandaş borç içinde

    Sosyal medyada seçimi manipüle atağı

    Erdoğan kimlerle beraber

    15 Mayıs’ta yeni bir dönem başlayacak

    Netanyahu İngiltere'de de protesto edildi

    Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

    Diyanet: Depremzede Hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

    Hırka-i Şerif ziyarete açıldı - Peygamberimize (asm) salâvata, hürmete ve muhabbete vesile oluyor

    Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    190 bin 736 sandık kurulacak

    Narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı

    İran'ın Türkiye sınırındaki depremde 82 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’an ve Siyer dersleri
    Ahmet BATTAL

    Kumar masasında pazarlık
    Ali FERŞADOĞLU

    Depremzedeler: Şimdi destek sırası Diyanet’te!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Hilmi Uran’dan Kılıçdaroğlu’na CHP’nin şu tarihî serencâmı…
    Cevher İLHAN

    GARABET: Sahte karotlarla “çürük temeller!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cenk ÇALIK

    Askorbik asit - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, zengini fukaranın yardımına koşturuyor
    Ekrem Donbaloğlu

    Cemaat ile tesbihat bid’at mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.