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11 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Fenerbahçe tek golle 3 puana ulaştı

10 Ağustos 2024, Cumartesi 22:30
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı. 

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

İkinci yarı

79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Dzeko lige de açılışı yaptı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.

Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.

Saint-Maximin asistle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.

Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.

Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.

Mourinho'dan 3 değişiklik birden

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, 75 dakika ilk 11'ine müdahale etmezken 76. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti.

Mourinho, söz konusu dakikada Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişikliklerini yaptı.

Ferdi alkışlarla kenara geldi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı.

Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktığı sırada taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Mourinho ilk lig maçında kart gördü

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında kart gördü.

Deneyimli teknik adam, müsabakanın 90+3. dakikasında hakeme itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

AA

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