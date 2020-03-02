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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe, Trabzon'da avantaj arayacak

02 Mart 2020, Pazartesi 12:47
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Görevinden istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Daniel Sturridge'in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çimşir yeniden kulübedeki yerini alabilecek

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor kupada 15. kez final peşinde

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı.

En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak yarınki rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı. 

13. karşılaşma

İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak.

Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Fenerbahçe kupa hasretine son vermek istiyor

Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.

Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi.

Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.

Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

AA

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