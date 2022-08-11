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12 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Fenerbahçe tur atlayarak Austria Wien'in rakibi oldu

11 Ağustos 2022, Perşembe 22:30
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0'lık ilk maçın rövanşında konuk olduğu Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off'a yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kaldı.

Slovacko ile İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu.

İlk yarı

28. dakikada orta sahada kazanılan topla buluşan Arda Güler, pasını sağ kanatta hareketlenen Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun çizgiden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

30. dakikada Arda Güler topu ceza sahası önünde Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar'ın şutunda kaleci ​​​​​​​Nguyen'in çeldiği top kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Lemos'un kendi ceza sahası önünden rakip ceza sahası önüne doğru uzaklaştırdığı topu indiren Serdar Dursun iki rakibini çalımladıktan sonra uzaktan çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

58. dakikada Slovacko beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Altay'dan seken topu önünde bulan Sasinka'nın çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada oyuna yeni giren Kohut ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Kalan sürede başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

AA

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